Milanović: "Neću sudjelovati na parlamentarnim izborima"

Predsjednik Zoran Milanović, koji u Ankari sudjeluje na summitu NATO-a, u svom je obraćanju Donalda Trumpa nazvao najiskrenijim sudionikom i "potpuno determiniranim trgovcem oružjem". Ponovio je kako Hrvatska neće biti dio "Koalicije voljnih" te da mora čvrsto gledati svoje interese, piše N1.

Milanović je na završnom danu summita ustvrdio da je u ovom formatu najiskreniji bio bivši američki predsjednik Donald Trump. "On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa interese. S poštovanjem govori o Putinu, Xiju i oni o njemu. Drugi lideri govore drugom retorikom", rekao je Milanović.

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Naglasio je kako Hrvatska treba biti lojalna i poštena prema članicama NATO-a, ali i pratiti vlastite interese. "Hrvatska pozicija je biti lojalan i fer prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ni ne radimo, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese.

Nema nas u Koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, ali nitko nije ni pitao", kazao je. Dodao je kako je dobro da drugi Hrvatsku ne vide na način na koji ona sebe doživljava, "da ne stršimo previše".

"Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, a nekada i sama za sebe loše obračunavala, ali se sada nadam da je došlo toplo i lijepo sunčano razdoblje u kojem ćemo koristiti benefite onoga što je najvažnije, a to je pozicija. Hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti", poručio je.

Osvrnuo se i na spominjanje "Koalicije voljnih", rekavši da su je spominjali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, ali "bez forme i jasnoće". "Zato unutra i ne možemo biti. Ta ideja o zapadnom prisustvu u Ukrajini je vrlo opasna i nesigurna", istaknuo je predsjednik.

Milanović je komentirao i naoružavanje susjedne Srbije. "Spomenuo sam ono što zadnje vrijeme izvodi Srbija s naoružavanjem, nadam se da neće nabaviti nosač aviona na kotačima jer mora nemaju. Pitanje koje se mora postaviti je: što će ti to?", rekao je.

Upozorio je da će se Hrvatska morati suprotstaviti takvom naoružavanju. "Hipersonične rakete su samo jedan segment, ima toga još i morat ćemo se tome suprotstaviti da se opremimo nečim sličnim. NATO to mora znati i moja dužnost je da o tome govorim", zaključio je Milanović.

Milanović je novinarima rekao i da ne planira sudjelovati na sljedećim parlamentarnim izborima. Rekao je kako neće ponoviti ono što je učinio zadnji put i da su mu građani sada dali povjerenje da bude predsjednik Republike.