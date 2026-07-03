Milanović najavio izvanredno obraćanje

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas će se u 12:30 sati izvanredno obratiti javnosti nakon što je spor s Vladom oko sudjelovanja pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu dodatno eskalirao.

Nesuglasice između Pantovčaka i Banskih dvora posljednjih su dana prerasle u ozbiljan politički sukob, a u središtu prijepora našao se načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Tihomir Kundid, od kojeg se očekivalo da odluči čiju će odluku provesti.

Ministar obrane Ivan Anušić u četvrtak je izjavio da je Kundid postupio prema zapovijedi predsjednika Republike, zbog čega hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u francuskoj prijestolnici.

Očekuje se da će Milanović tijekom obraćanja iznijeti svoje viđenje cijele situacije i odgovoriti na prozivke koje su posljednjih dana stizale iz Vlade.

Uskoro opširnije.