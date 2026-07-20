Milanović na Visu obilježio 160 godina od velike pomorske bitke: "Važan događaj u hrvatskoj povijesti"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na otoku Visu u obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja, jedne od najvažnijih pomorskih bitaka u povijesti Jadrana. Milanović je s broda Hrvatske ratne mornarice položio vijenac u more. Na isti su način počast sudionicima bitke odali austrijska veleposlanica u Hrvatskoj Yvonne Tončić-Sorinj i gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić.

"Bez Dalmacije Hrvatska ne postoji"

Predsjednik Milanović istaknuo je kako Viški boj zauzima važno mjesto u hrvatskoj povijesti te podsjetio na moguće posljedice talijanske pobjede u toj bitci.

"Da su Talijani dobili tu bitku, moguće je da bi se u svojem naletu osnivanja nacionalne države iskrcali od Zadra do Dubrovnika, na cijelu obalu. Kako bi onda išla naša priča s formiranjem hrvatske političke nacije u Dalmaciji, bez koje Hrvatska ne postoji – kao što ne postoji bez Slavonije – to nećemo znati", rekao je Milanović. Naglasio je kako su u bitci sudjelovali brojni mornari s hrvatskog Jadrana.

"U bitci su sudjelovali naši ljudi s hrvatskog Jadrana, Dalmatinci. Tako da sam prvi put ovdje s posebnim zadovoljstvom", poručio je predsjednik Republike.

Povijesna i tehnološka prekretnica

Viški boj odigrao se 20. srpnja 1866. godine u sklopu austro-pruskog rata, a stanovnici Visa njegovu obljetnicu tradicionalno obilježavaju svakih deset godina. Bila je to prva velika pomorska bitka u kojoj su se na otvorenom moru sukobile flote na parni pogon, zbog čega se smatra i tehnološkom prekretnicom u povijesti pomorskog ratovanja.

Iako je talijanska flota bila brojnija, austrijska mornarica odnijela je pobjedu, pri čemu su važnu ulogu imali hrvatski mornari. Ishod bitke pridonio je zaustavljanju talijanskih pretenzija prema Dalmaciji te buđenju hrvatske nacionalne svijesti na istočnoj obali Jadrana. Obilježavanju su nazočili predstavnici gradova Visa i Komiže, Splitsko-dalmatinske županije, Republike Austrije i Hrvatske ratne mornarice, umirovljeni austrijski mornari odjeveni u povijesne odore te brojni uzvanici iz kulturnog i javnog života.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik njegova Kabineta Bartol Šimunić, savjetnik za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja te zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, komodor Damir Dojkić.