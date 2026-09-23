Milanović: "Mi moramo graditi nuklearku"

Na konferenciji Dan velikih planova govorit će se o makroekonomskim i gospodarskim izazovima i okolnostima koje nas očekuju u 2027. godini.

Na konferenciji je sudjelovao predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović a predviđeno je i obraćanje guvernera HNB-a Ante Žigmana, kao i državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule, javlja Dnevnik.hr.

"Vrijeme leti, a stvari postaju sve lošije. Ne nužno u Hrvatskoj, nego svuda oko nas. Stvari polako izmiču kontroli. S UN-om i međunarodnim sustavom kolektivne sigurnosti njegovi se najveći financijeri izruguju", kazao je Milanović.

Upozorio je da je međunarodni poredak prestao postojati te da je svaka sankcija - bilateralna sankcija - "bilo čija, bez verifikacije UN-a je ilegalna."

"Naoko brojke su napredovale, BDP, BDP per capita, često vrlo varljiv podatak o blagostanju iza kojeg se često krije velika nejednakost. Medijalna plaća... Paritet kupovne moći je takav da nisu prevelike razlike u odnosu na neke države koje smo nekad gledali sa zavišću", kazao je.

"Prosječne plaće možemo uspoređivati s državom koja je utekla iz Europske unije - Velikom Britanijom. Nikada ta razlika nije bila manja. Ali - što se tim novcem može kupiti? Kod nas su cijene potpuno izmakle kontroli. Možemo se nadati samo da će se stvari početi stišavati", rekao je, između ostalog, Milanović.

Osvrnuo se u svojem govoru i na energetiku: "Europa ima ozbiljnih problema s energetikom koje već desetljećima ne uspijeva riješiti, ali onog trenutka kad se to kaže naglas, odmah vam se lijepi etiketa ekstremne ljevice, ekstremne desnice, pro ovaj, pro onaj, ali to nije način na koji možemo govoriti i planirati, to uopće nije razgovor."

Mi moramo graditi nuklearku, poručio je Milanović i podsjetio da kad jedna država napadne drugu, cijeli svijet dobije račun na naplatu.