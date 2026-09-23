Milanović: "Kod nas su cijene naprosto počele orgijati"

„Mi bi trebali početi razmišljati o tome da sagradimo nuklearku, Hrvatska mora riješiti svoj problem energije“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović na konferenciji „Dan velikih planova“ koju već 18 godina organizira tjednik „Lider“.

„Europa se muči s energijom. Ne samo da se muči jer je nema dovoljno, nego donosi neshvatljivo neinteligentne i autodestruktivne odluke. U tome mi moramo gledati svoje interese, ali i paziti na tuđe ponašanje jer utječe najizravnije i na nas. Ono što govore, misle i poduzimaju u Berlinu tiče se i nas, direktno utječe na nas“, pojasnio je predsjednik Milanović koji je govorio i o globalnoj situaciju u svijetu te upozorio kako „stvari idu samo na loše“.

„Sve ovo oko nas polako izmiče kontroli. Ujedinjeni narodi kao sustav međunarodne kolektivne i kooperativne sigurnosti je, u stvari, prestao postojati. Toga više nema. Ne samo da ga nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri, Sjedinjene Američke Države, cijelo vrijeme prijete da će ga prestati financirati i u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti i nejasnoće – cijeli poredak je ugrožen. Ali, to je svijet u kojem živimo“, rekao je predsjednik Milanović.

Govoreći o gospodarskim pokazateljima u Hrvatskoj, Predsjednik Republike je naglasio pozitivne efekte članstva u EU. „Brojke pokazuju da su neke stvari napredovale. Prosječna plaća u Hrvatskoj je danas 1500 eura, to nije malo. Međutim, što se s tim novcem može kupiti? Tu dolazimo do strukturalnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. Pitanje je tko to uopće može kontrolirati i za nadati se da će se stvari početi stišavati“, naglasio je predsjednik Milanović.

Predsjednik Milanović je, nadalje, upozorio i na unutarnje probleme Europske unije i njen položaj u globalnom svijetu. „Iluzije o strateškoj autonomiji Europske unije koje će danas doći iz Pariza, a sutra iz Berlina, ne treba uzimati previše ozbiljno. Treba ih uzimati ozbiljno kao stanje svijesti u tim državama i u njihovim elitama koje naprosto ne žele dati od sebe onaj kvantum moći i utjecaja koji su globalno imali, ali ga više nemaju. To vrijedi i za Veliku Britaniju. Ne znam jesu li ovo stvari o kojima možemo i imamo li pravo i je li dopušteno otvoreno govoriti, ali dok radim ovaj posao i zbog povjerenja koje sam dobio govorim o tome jer mislim da se tiče svih nas“, rekao je Predsjednik dodajući kako se „treba nadati da će u europskim krugovima biti mudrosti da se shvate vlastita ograničenja“.

U tom je kontekstu komentirao i rezultate izbora u nekim europskim državama. „Važno je shvatiti da se neće dogoditi nikakva velika transformacija u Europi, prije svega zato što je EU nedemokratska tvorevina. EU nije ni ekstremno lijeva, ni ekstremno desna, nije loša u svojoj biti, ali nije nikakav novi, vrli svijet. Na najodgovornije dužnosti u EU ljude se postavlja nedemokratski, nameće ih se i to sve više i više ljudi vidi i tako glasa. I kada to naprave proglasi ih se ultranacionalistima, ultradesničarima, ultraljevičarima. A to je krivi način razgovora, to nije razgovor, to je huškanje i haranga“, poručio je predsjednik Milanović.

Predsjednik Republike je u konačnici upozorio kako Hrvatska mora izbjeći greške koje su napravile mnoge europske države kada je riječ o stranim radnicima. „Moramo čuvati ambijent u kojemu živimo. Stranci koji žive u Hrvatskoj su ljudi koji ovdje imaju svoju ulogu, ali ne smijemo se dovesti u situaciju da ponovimo greške – nadam se da nećemo - koje su napravile mnoge europske države, koje su se pravile da kultura i povijest ne postoje i da su toliko nadmoćne i dominantne da će sve u sebe apsorbirati. Nisu apsorbirale. Promijenili su svoja društva, opteretili ih i sada nemaju odgovora na to, krivo im je, ali tu nema popravnog ispita. Taj ispit se polaže samo jednom u generaciji i taj ispit ne bismo smjeli pasti“, zaključio je predsjednik Milanović.

Pozdravne riječi sudionicima 18. Konferencije „Dan velikih planova – kako pripremiti tvrtku za poslovanje u 2027. godini“ uputili su glavni urednik „Lidera“ Miodrag Šajatović i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.