Milanović je stigao na Fališ

Predsjednik Zoran Milanović stigao je na šibenski festival FALIŠ o kojem se dosta pričalo posljednjih dana, javlja Index.

Nakon što su neke braniteljske udruge natjerale organizatore festivala Nosi se da odgode manifestaciju u Benkovcu, isto su pokušali i u Šibeniku s festivalom FALIŠ koji se održava već 13 godina.

Milanović stigao na predstavljanje knjige o Sutjesci

Program donosi rasprave o antifašizmu, nacionalizmu i revizionizmu, od izložbe “Objektiv NDH” do razgovora o Srebrenici, Bliskom istoku i ulozi medija u poticanju mržnje.

Tu je i predavanje Siniše Maleševića “Zavodljiva moć nacionalizma” i rasprava “Jesu li revolucije umrle?”, dok će završni dan obilježiti razgovor “Ako ne znaš što je bilo” i film “Mirotvorac” o Josipu Reihlu Kiru.

Milanović je pak večeras nenajavljeno stigao na predstavljanje knjige "Sutjeska, knjiga svih bitaka", Šimuna Cimermana. Predsjednik se jučer sastao s književnikom Miljenkom Jergovićem, kojem su upućene brojne prijetnje proteklih dana zbog osude poteza zabranitelja.