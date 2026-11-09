Milanović iznenadio izjavom o Srbiji i Vučiću: Usporedio je s Hrvatskom

Predsjednik Zoran Milanović je održao prigodni govor na svečanosti povodom Dana Fakulteta političkih znanosti u kojem je naglasio potrebu postavljanja pitanja jer da se time izbjegavaju fizički sukobi.

Podsjetio je da je prije godinu dana na istom mjestu govorio o devijantnim pojavama u europskoj politici i hrvatskom mjestu u svemu tome, te je ponovno naglasio da se na fakultetu o takvim stvarima treba razgovarati i da se sve treba propitkivati.

Pričao je o Europskoj uniji, hrvatskom članstvu, demokraciji, a spomenuo je i susjednu Srbiju, javlja Dnevnik.hr.

"Što Hrvatska ima od članstva u EU"

Rekao je da se treba postavljati pitanje što Hrvatska ima od članstva u Europskoj uniji.

"To pitanje trebamo postavljati iz perspektive nacionalne sigurnosti. Ne zato da bismo raspisali referendum o izlasku, jer to nije ni realno ni pametno, iz današnje perspektive je čak i ludo", rekao je Milanović.

Dodao je i da u politici, posebno u državništvu, onaj tko se ne ponaša u skladu s nacionalnim interesima, a radi takav posao, ako to radi svjesno zaslužuje da ga se najuri.

"Srbija se otrgla 12-godišnjem ropstvu"

Rekao je da pokušava vidjeti što je naš nacionalni interes.

"Je li to sigurnost? Svakako. Je li to gospodarski rast ili rast društvenog standarda, koji je u zadnjih deset godina bio 2,5 posto godišnje, sa svim fondovima koje smo imali, koji su vanredni jer su rezultati potresa, epidemija, inače bi to bio manji novac", rekao je predsjednik i napravio usporedbu sa Srbijom.

"Susjedna Srbija koja se otrgla 12-godišnjem ropstvu, kako neki kažu, je u tom razdoblju imala otprilike isti rast pod Vučićem. Bez europskih novaca u značajnijioj mjeri, s nešto kineskih i puno manje ruskih", kazao je Milanović i naglašava da su to parametri po kojima mjerimo, ne da bismo zapomagali, nego da bismo se mogli orjentirati i zaključiti što dalje.

Govoreći o Europskoj uniji, Milanović je rekao da se europska vanjska politika desetljećima nije mijenjala te da se ni neće mijenjati jer da nema više dovoljne većine da se postigne dogovor kao nekada.

"Hrvatska vanjska politika ne postoji"

Ponovio je da je EU bila zamišljena kao zajednica sa zajedničkom vanjskom politikom, skoro kao država, ali da ona nije država.

"Cijena toga je da hrvatska vanjska politika ne postoji. Je li to naša odluka? Da li ovo zadovoljava, da o nizu pitanja šutimo, da nas na vanjskim forumima po svijetu predstavljaju bivši političari koji su na ta mjesta došli bez popularnog mandata, dakle što s demokracijom nema ama baš nikakve veze, naročito u svjetlu toga kolike ovlasti imaju, javlja Dnevnik.hr.

Naveo je da su u vrijeme kad je on bio premijer, od prosinca 2011. do siječnja 2016., visoke predstavnice za vanjsku politiku Federica Mogherini i Catherine Ashton bile izabrane kompromisno.

"Što je do demokracija?"

"Tada se pazilo što se govori i one su cijelo vrijeme imale ruku na bremzi (kočnici, op. a.), uvijek su na Europskom vijeću dolazile referirati na samom kraju, bez povišenih tonova, bez nametanja sitnih agendi", rekao je Milanović.

Dodao je da je zajednički interes da budemo bogatiji, da nas ne muče priče o evaluaciji projekata koji se financiraju novcem EU, dakle i hrvatskim novcem te je dodao da ga veseli daleka perspektiva da taj naš novac u budućnosti odlazi u Srbiju i Crnu Goru.

"Želim da uz vas, dio filozofskog fakulteta i daj bože poneka redakcija novina počnu pisati i promišljati o tome kako se stvarno odvijaju svjetski odnosi, tko je tu stvarno dobar, tko je cinik, tko cijelo vrijeme laže, što je to demokracija", rekao je predsjednik.

"Pitanjima izbjegavamo fizičke sukobe"

U tom se kontekstu osvrnuo na situaciju na Ustavnom sudu.

"Je li ova naša demokracija sukob u Ustavnom sudu, što je ljudski sukob, ali nije dobrodošao. Je li to ono u Poljskoj gdje su se pobili na ulazu u Ustavni sud, je li to divljački upad rulje 6. siječnja 2021. u američki kongres? I može li nam nakon toga itko iz tih krugova pričati o demokraciji?", pitao je Milanović.

Zaključio je da sva ta pitanja treba postavljati jer njihovim postavljanjem izbjegavamo one prave, fizičke sukobe.

"I najprizemnija psovka boli manje od pravog udarca. To grubo zvuči, ali tako je", zaključio je predsjednik uz poruku okupljenima da razvijaju kritički um.