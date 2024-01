Milanović iz Lore o uvođenju vojnog roka: "To nije jednostavno"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je danas u Splitu na svečanoj primopredaji dužnosti zapovjednika Hrvatske ratne mornarice (HRM).

Dosadašnji načelnik Stožera i zamjenik zapovjednika HRM-a, komodor Damir Dojkić novi je zapovjednik HRM-a.

Po završetku se obratio premijer Milanović.

Na temu vojnog roka rekao je kako o tome treba razgovarati.

- To nije politička, već organizacijska odluka. Moguće je , ali je vrlo teško izvedivo. To je legitimna tema, ali o tome treba razgovarati. To nije jednostavno. Koliko je to ljudi, jesu li samo muškarci, gdje ih smjestiti? - zapitao je predsjednik.

Na pitanje novinara o superizbornoj godini, javno je poručio:

- Ove godine su jedni važni izbori; izbori za Hrvatski sabor. Europarlamentarni izbori nisu važni izbori za RH ni za jednu zemlju. Predsjednički isto nisu važni kao parlamentarni i dolaze nakon svega. Opet moram reći, ovo što jedan čovjek izvodi, jedan čovjek a ne cijeli HDZ, bezobrazna je privatizacija vlasti i politike izbornog procesa u vlastitu korist koju Hrvatska nikad nije vidjela i pitanje je hoće li opet. Izbori u RH se prilagođavaju privatnom Plenkovićevom interesu - rekao je.

Prisjetio se potom Charlesa Michela i njegovu najavu da će ići na europarlamentarne izbore.

- Nisu bitni za 90 posto naših ljudi, bitni su Plenkoviću - jasno je poručio.

Izjavu pratite uživo na Dalmaciji Danas.

Predsjednik Milanović govor u Lori Posted by DalmacijaDanas on Friday, January 12, 2024