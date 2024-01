Milanović iz Lore:" Habijan je gej, nije u ormaru. Ako ti je to jedina odlika, nije dovoljno"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je danas u Splitu na svečanoj primopredaji dužnosti zapovjednika Hrvatske ratne mornarice (HRM).

Dosadašnji načelnik Stožera i zamjenik zapovjednika HRM-a, komodor Damir Dojkić novi je zapovjednik HRM-a.

Po završetku se obratio Milanović.

Na temu vojnog roka rekao je kako o tome treba razgovarati.

- To nije politička, već organizacijska odluka. Moguće je , ali je vrlo teško izvedivo. To je legitimna tema, ali o tome treba razgovarati. To nije jednostavno. Koliko je to ljudi, jesu li samo muškarci, gdje ih smjestiti? - zapitao je predsjednik.

Na pitanje novinara o superizbornoj godini, javno je poručio:

- Ove godine su jedni važni izbori; izbori za Hrvatski sabor. Europarlamentarni izbori nisu važni izbori za RH ni za jednu zemlju. Predsjednički isto nisu važni kao parlamentarni i dolaze nakon svega. Opet moram reći, ovo što jedan čovjek izvodi, jedan čovjek a ne cijeli HDZ, bezobrazna je privatizacija vlasti i politike izbornog procesa u vlastitu korist koju Hrvatska nikad nije vidjela i pitanje je hoće li opet. Izbori u RH se prilagođavaju privatnom Plenkovićevom interesu - rekao je.

Prisjetio se potom Charlesa Michela i njegovu najavu da će ići na europarlamentarne izbore.

- Nisu bitni za 90 posto naših ljudi, bitni su Plenkoviću - jasno je poručio.

Za sam kraj, novinari su ga upitali o objavi bivšeg ministra Darka Milinovića koji je u podužem opisu Andreju Plenkoviću postavio pitanje "Bili ja bio bolji(čitaj jači) ministar gospodarstva da nisam izbačen iz HDZ-a".

- To su pitanja osobne intime, osobnih pitanja o tome je li netko gej ili nije - rekao je najprije.

Tko je hej? - upitali su novinari.

- Pa Habijan je gej, da. Čovjek nije u ormaru, živi normalan život. Zašto ne, pa novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej, to nije dovoljno. Sorry, to ne znači ništa. Ako želiš da se to zna i da imaš pride, ok, prihvaćam te. Ako je to napravio Milinović, onda je to napravio pogrešno. Ljudima se ne rugaš radi toga jer to ti ne može biti identitet- odgovorio je.

- Znam ja što je mislio Ličanin. Tu sam na Habijanovoj strani, nisam na Milinovićevoj premda mi je Milinović kao osoba draži- dodaje.

