Milanović dao zeleno svjetlo za slanje hrvatskih vojnika izvan granica države

Na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda u 2027. i 2028. godini.

Prethodnu suglasnost Predsjednik Republike dao je za nastavak sudjelovanja pripadnika OSRH u NATO operacijama KFOR i SEA GUARDIAN, za nastavak sudjelovanja u aktivnostima stalne NATO skupine protuminskih snaga kao i za nastavak sudjelovanja pripadnika OSRH u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti kopnenih snaga NATO-a koje se raspoređuju u Litvi, Poljskoj i Mađarskoj.

Nadalje, dao je prethodnu suglasnost i za upućivanje u operacije, misije i druge aktivnosti pod vodstvom NATO-a pripadnika OSRH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim zapovjedništvima Saveza i za prelazak granice Republike Hrvatske u okviru mogućeg angažiranja i brzog raspoređivanja deklariranih snaga NATO-a.

Isto tako, Predsjednik Republike dao je prethodne suglasnosti za nastavak sudjelovanja u operacijama Europske unije EUNAVFOR - ATALANTA i EUNAVFOR MED IRINI, za početak sudjelovanja u operaciji Europske unije EUNAVFOR – ASPIDES te za prelazak granice Republike Hrvatske u okviru mogućeg angažiranja vojnih kapaciteta za brzo raspoređivanje Europske unije.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za misije Ujedinjenih naroda odnosi se na misije UNMOGIP u Indiji i Pakistanu, MINUSRO u Zapadnoj Sahari i UNFICYP na Cipru.

Prethodnu suglasnost Predsjednika Republike u ime Vlade Republike Hrvatske zatražio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane. Prema hrvatskom Ustavu, odluke o sudjelovanju pripadnika OSRH u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda, a za koje je Predsjednik Republike dao prethodnu suglasnost, donosi Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika.