Milanović: "Da su ustaše imali malo više razuma, Srbi se ne bi digli na ustanak"

Predsjednik Zoran Milanović održao je danas govor u Spomen šumi Brezovica povodom Dana antifašističke borbe u kojem se trudio, kako tvrdi, objektivno sagledati činjenice i kontekst u kojemu se formirao prvi partizanski odred koji bi, kako je naglasio, bez pomoći hrvatskih Srba iz Banije i Korduna brzo propao i do šireg narodno-oslobodilačkog pokreta nikada ne bi niti došlo, prenosi Jutarnji list.

"Na dan kada je četiri milijuna Hitlerovih vojnika napalo SSSR, tu diktaturu, Staljinovu diktaturu, sedamdeset je sisačkih komunista pobjeglo (u šumu) kako ih ustaše i Gestapo ne bi pohvatali jer su bili članovi Komunističke partije, te Staljinove monolitne organizacije. Da na Baniji, Korunu i u Lici nije bilo hrvatskih Srba, tih 70-ak hrvatskih komunista ne bi daleko dospjelo.

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To treba reći, to je kontekst. Da su ustaše imali malo više razuma, Srbi se ne bi digli na ustanak. Siguran sam da bi bili za neku vrstu suradnje. To govorim jer sve to smatram činjenicama koje su neizostavan dio scenarija po kojemu se tada odvijala povijest", naglasio je predsjednik.

"Na početku su većina boraca u NOB-u bili Srbi. Riječ je o malom broju ljudi, stali bi svi na stadion u Kranjčevićevoj. Većina drugih je bila skeptična, ljudi su to gledali sa strane", rekao je Milanović.

U govoru se dotakao i Europske unije kako bi poručio da EU nema pravih političkih lidera i da je to "grupacija mačaka". Ustvrdio je kako je Europska unija zamišljena kao mirovni projekt. "I dok u svakoj svojoj konstitutivnoj točki i elementu funkcionira kao mirovni projekt, ona je dobra i ona je ispravna. Bez toga nije", poručio je, prenosi N1.

Osvrnuo se i na današnje prijepore oko obilježavanja događaja iz Drugog svjetskog rata, navodeći da hrvatsko društvo i dalje nije pronašlo zajednički odnos prema vlastitoj prošlosti.

U tom je kontekstu spomenuo da je i sam prije gotovo dva desetljeća vjerovao da su neke povijesne rasprave zaključene, ali se pokazalo suprotno. "Bio sam u Bleiburgu 2008. godine misleći – to je to, priča je gotova. Sada je sve isto, još i gore nego 2008. godine", rekao je.

Pozvao je na zajedništvo, razboritost i vođenje politike usmjerene na hrvatske interese, bez neprijateljstva prema drugima.

"Moramo zadržati svoje pravice, da gledamo svoj interes, da u vođenju svojih poslova budemo sebični, ali ne zli, nelojalni i neprijateljski nastrojeni prema drugima. To je hrvatski imperativ", poručio je Milanović pa dodao: "Dostojanstvo hrvatskom narodu i svim narodima oko nas".

Govorio je i o Janku Bobetku i Vladi Janiću Capi: "To su velikani tog vremena, a neki ih nazivaju zločincima. Onda je i Tuđman među njima, nemojmo tako, izgubit ćemo se, zavrtjet će nam se u glavi, izgubit ćemo moralni kompas", zaključio je Milanović.