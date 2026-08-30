Milanović čestitao Hrgoviću: "Boksački je deklasirao do danas nepobjedivog suparnika"

Predsjednik Republike Zoran Milanović čestitao je Filipu Hrgoviću na osvajanju naslova IBF-ova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, ocijenivši njegov uspjeh velikim i senzacionalnim.

Milanović je istaknuo kako je Hrgović do najveće pobjede u karijeri stigao protiv dotad neporaženog suparnika i to na njegovu terenu, u londonskom ringu.

„Izborio je, u pravom smislu te riječi, status novog IBF-ovog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i time, kako je i sam rekao, prodrmao svijet boksa“, poručio je Milanović.

Posebno je naglasio način na koji je hrvatski boksač stigao do svjetskog naslova, kazavši da je „sportski nadjačao i, može se reći, boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika“.

Prema Milanoviću, Hrgović je najvećom pobjedom u karijeri i prvim naslovom svjetskog prvaka pokazao ne samo svoju boksačku kvalitetu nego i karakter.

„Filip Hrgović je dokazao ne samo boksačku snagu nego i karakter sportaša koji nikada ne odustaje od cilja! Svaka mu čast i još jednom čestitam od srca“, zaključio je predsjednik.