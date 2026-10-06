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Milanović će Filipu Hrgoviću uručiti visoko državno odlikovanje

Hrgović stiže na Pantovčak
filip hrgovic

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uručit će hrvatskom boksaču Filipu Hrgoviću visoko državno odlikovanje.

Hrgoviću će na Pantovčaku biti uručen Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, priopćeno je iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Svečanost dodjele odlikovanja održat će se u Uredu predsjednika Republike na Pantovčaku, a tom je prilikom predviđeno i prigodno obraćanje predsjednika Milanovića.

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom jedno je od odlikovanja Republike Hrvatske, a Hrgović će ga primiti iz ruku predsjednika Republike.

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