Mijo Dropuljić uputio božićnu i novogodišnju čestitku mještanima Podstrane

Povodom božićnih blagdana i nadolazeće Nove godine, Mije Dropuljić uputio je prigodnu čestitku mještankama i mještanima Podstrane, istaknuvši važnost zajedništva, zahvalnosti i međusobne podrške.

U svojoj poruci naglasio je kako je božićno vrijeme prilika da se obitelji i zajednica dodatno povežu te da se s posebnim naglaskom njeguju mir, radost i nada. Izrazio je uvjerenje da će nova godina donijeti snagu i mudrost potrebnu za daljnji razvoj Podstrane kao sigurnog i ugodnog mjesta za život.

Dropuljić je zahvalio mještanima na povjerenju i suradnji, istaknuvši kako upravo njihova podrška daje smisao projektima i planovima koji su realizirani zajedničkim radom. Osvrnuo se i na godinu koja dolazi, poručivši kako su pred zajednicom novi izazovi, ali i brojne prilike.

Na kraju je svim mještanima poželio sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu novu godinu, uz obilje zdravlja, mira i osobnog zadovoljstva.