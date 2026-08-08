Mihovil Župa pobjednik ovogodišnje Čoje!

Alkar Mihovil Župa pobjednik je ovogodišnje Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. Sinjskih alkarskih svečanosti.

Župa je svojim nastupom izborio pobjedu i osvojio prestižnu Čoju, čime je zaključen još jedan uzbudljiv dan na sinjskom Alkarskom trkalištu.

Podsjetimo, jučer je održano natjecanje za Baru, a pobjedu je nakon čak tri pripetavanja odnio Jure Domazet Lošo. Nakon tri redovne trke Domazet Lošo, Bože Mandac i Andrija Hrgović imali su po šest punata, pa je odluka pala tek nakon velike drame u pripetavanju. Domazet Lošo na kraju je pogodio u dva, dok je Mandac pogodio u ništa, čime je odlučen pobjednik Bare.

Sutra vrhunac alkarskih svečanosti

Nakon Bare i Čoje, u nedjelju slijedi ono najvažnije – 311. Sinjska alka.

Sinj će ponovno biti u središtu pozornosti, a alkari će se pred brojnim gledateljima boriti za naslov slavodobitnika i slavodobitnički plamenac.

Sutrašnjom Alkom bit će zaključen natjecateljski dio ovogodišnjih alkarskih svečanosti.