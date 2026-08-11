Mihanović o Buljevim izjavama: „Usporedbe Vlade s četnicima i okupatorima su neprihvatljive“

Na izjave sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mira Bulja reagirao je i Ante Mihanović, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, ocijenivši kako Buljev politički pristup više počiva na „podizanju tenzija i privlačenju medijske pozornosti nego na traženju konkretnih rješenja“.

Mihanović se posebno osvrnuo na Buljevu usporedbu hrvatske Vlade s četnicima i okupatorima.

„Usporedbe demokratski izabrane hrvatske Vlade s četnicima i okupatorima smatramo neprimjerenima i neprihvatljivima. Takav način političke komunikacije ne pridonosi ni društvenom dijalogu ni ugledu institucija koje predstavljamo“, poručio je Mihanović.

Istaknuo je kako je Sinj grad velike hrvatske povijesti, tradicije i ponosa te da njegovi građani zaslužuju odgovornu i dostojanstvenu političku komunikaciju.

„Razlike u političkim stavovima su legitimne i poželjne u demokratskom društvu, ali one ne bi trebale biti razlog za vrijeđanje institucija, omalovažavanje političkih protivnika ili izbjegavanje dijaloga“, naveo je predsjednik županijskog HDZ-a.

Umjesto političkih prozivki, Mihanović smatra kako bi fokus trebao biti na konkretnim projektima i rezultatima u Sinju i Cetinskoj krajini, u čemu, kako ističe, sudjeluju i Vlada Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinska županija.

Na kraju je poručio kako su Hrvatskoj potrebni „odgovornost, suradnja i konkretan rad“.

„Vlada Republike Hrvatske, predvođena HDZ-om, nastavit će raditi na projektima koji pridonose razvoju svih krajeva Hrvatske, uključujući Sinj i Cetinsku krajinu“, zaključio je Mihanović.