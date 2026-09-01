Mi vama na more, vi nama na vodu: Dalmatinci, vrijeme je za posjet Slavoniji i Baranji

Da im je ostalo Panonsko more, Slavonci i Baranjci vjerojatno bi i njega zvali vodom, a svaki pravi Dalmatinac zna da je more more pa mu se, kad ga netko nazove vodom, diže kosa na glavi. Novom kampanjom „Mi vama na more, vi nama na vodu“, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije potvrđuje da je itekako uvažila činjenicu da more nije voda, pozvavši Dalmatince da krajem ljeta i početkom jeseni otputuju u Slavoniju i Baranju i sami osjete razliku.

Kod njih, kažu, voda oblikuje cijeli krajolik, od Dunava i Drave do brojnih jezera i bazena, a njezina kvaliteta daje poseban okus jelima i vinu poput fiš-paprikaša ili odlične graševine.

A mjesta za osvježenje ima napretek. U Osijeku vas čeka atraktivna Copacabana, popularna plaža koju Osječani od milja zovu Kopika, dok su na Dunavu Zeleni otok u Batini, plaža u Dražu, Topolje i Jama u Dalju. Za mirniju vodu birajte jezera - Lapovac kod Našica te Borovik i Jošavu kod Đakova, a za one koji vole bazene, osim onih na osječkoj Kopiki - tu su Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Đakovo i Belišće, kao i vodeni svijet Aquapolisa u Bizovačkim toplicama.

Fiš u čardi, graševina u čaši

Tragom vode stižemo i do slavonske i baranjske kužine. Na Dunavu, Dravi, njihovim rukavcima i jezerima peca se šaran, som, štuka i smuđ, a potom friška riba završava u kotliću. Fiš-paprikaš, perkelt od soma, šaran u rašljama, pržena i dimljena riba te čips od šarana, treba se kušati i to, a naš prijedlog je čarda. Primjerice Čingi lingi čarda, Kovač čarda ili Čarda kod Baranjca.

Uz dobru riječnu ribu savršeno paše dobro vino poput graševine iz jednog od četiri vinogorja: Baranje, Erduta, Đakova i Feričanaca. Najbolje ju je, naravno, kušati uz pogled na rijeku. A ako vam netko ponudi špricer, nemojte se buniti, i soda-voda ovdje ima svoju tradiciju.

Samo opušteno

I još nešto. Slavonija i Baranja raj su za ljubitelje aktivnog turizma, od biciklizma do veslanja. No, važna je činjenica da se tamo, uz vodu ne mora raditi baš ništa. Možete samo sjesti uz Dravu ili Dunav i samo opušteno, kao i na moru.

A ako vam treba konkretan razlog za dolazak u ovaj kraj, od 2. do 4. listopada Osijek ponovno postaje pozornica HeadOnEast festivala. Bit će to tri dana hrane, vina, piva, glazbe i umjetnosti u osječkoj Tvrđi. A Slavonci i Baranjci žive hedonizam u punom smislu riječi.

Vodimo vas u hotel Osijek

Pitate li se kad treba na vodu, Slavonci i Baranjci kažu da je najbolje odmah poslije mora. Dani su još uvijek dugi i topli, ekipa je raspoložena kao da godišnji nije završio, a svaki vikend tamo se slavi voda na ovaj ili onaj način. Poručuju - da ne duljimo, dragi naši s mora, dogovor je jednostavan - Mi vama na more. Vi nama na vodu.

Kako bi se u to i sami uvjerili Dalmacija danas u suradnji s Turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije i hotelom Osijek daruje jednog čitatelja s dva noćenja s doručkom za dvije osobe. Hotel je smješten u samom središtu Osijeka, na obali rijeke Drave pa ćete vodu doživjeti iz prve ruke. Odličan je izbor za predah i uživanje u Slavoniji i Baranji, a njihov restoran Meandar jedan je od najboljih slavonskih restorana.