MFK na Gripama spojio emocije, misterij i knjige: Od priča o autizmu do trilera Vjekoslave Huljić

Četvrti dan devetog Mediteranskog festivala knjige na splitskim Gripama donio je niz raznovrsnih programa – od prvog književnog speed datea i emotivne priče o roditeljstvu djeteta s autizmom, do predstavljanja trilera Vjekoslave Huljić čija je radnja smještena u Split.

Festival se približava završnici, a organizatori su za posljednji dan najavili još niz promocija, razgovora i književnih susreta.

Književni speed date oduševio sudionike

Program četvrtog dana zapravo je počeo još večer ranije, kada je prvi put na MFK-u održan knjiški speed date "Neka vas knjige spoje". Osamnaest sudionika tijekom sat i pol vremena izmjenjivalo je preporuke i dojmove o pročitanim knjigama, ali i o programu ovogodišnjeg festivala. Svaki razgovor trajao je tri minute, a program je vodila Antonija Ćosić.

Sudionici su, prema riječima organizatora, vrlo brzo prihvatili koncept, a mnogi su sa susreta otišli s novim poznanstvima i u očekivanju kontakata drugih sudionika s kojima su izrazili želju nastaviti komunikaciju. Pozitivne reakcije pokazale su kako bi ovaj novi festivalski program u budućnosti mogao postati tradicionalan dio MFK-a.

Emotivna priča o odrastanju na spektru

Prva jutarnja promocija održana je uz veliku posjećenost sajamskog dijela festivala. Predstavljena je knjiga Lorne Stemberger Marić "55 riječi - Priča o odrastanju na spektru", u izdanju Mozaik knjige, a predstavila ju je Loreta Redenšek. Knjiga donosi iskustva roditeljstva djeteta s autizmom. Autorica, koja je po zanimanju liječnica, opisuje život sa svojim sinom Bartolom, danas 12-godišnjim dječakom, njegovu socijalizaciju i prilagodbu svijetu koji ga okružuje.

Posebnost knjige je i činjenica da ju je Bartol sam ilustrirao, a njegova je želja jednoga dana postati pisac.

U nastavku programa predstavljen je novi roman Vjekoslave Huljić, autorice poznate po brojnim tekstovima pjesama, ali i knjigama za djecu koje su svoje mjesto pronašle u lektiri i školskim čitankama. Ovoga puta riječ je o trileru "Tajna nestale djece", u izdanju Hene. Radnja romana odvija se u Splitu, a promotorica Romana Ban istaknula je kako grad u knjizi gotovo postaje jedan od njezinih likova.

Vjekoslava Huljić otkrila je kako roman u početku nije ni bio zamišljen kao knjiga za djecu. Polazišna ideja bila je priča o "srednjem djetetu u obitelji", iskustvu koje je poznato i samoj autorici, te predrasudama koje prate takvu poziciju u obitelji. "Ovo je triler s elementima fantasyja, ali željela sam je protkati humorom kako bi bila zanimljivija čitateljima", kazala je Huljić.

Roman prati tajanstvene nestanke djece u Splitu koji počinju još 1964. godine. Inspektor koji ih je tada istraživao u međuvremenu je preminuo, a mnogo godina poslije istragu nastavlja glavni junak Toma.

Posljednji dan donosi Prosinečkog, priče žena oboljelih od karcinoma i putovanje Mediteranom

U nedjelju, 27. rujna, deveti Mediteranski festival knjige ulazi u svoj posljednji dan. Sajamski dio nastavit će se u Velikoj dvorani Sportskog centra Gripe, dok posjetitelje očekuje niz programa. U jutarnjem dijelu, namijenjenom djeci i mladima, bit će predstavljena zbirka poezije za djecu Marijane Radmilović "Antidrame – strogo zabranjeno za tate i mame".

Poslijepodne će početi u nogometnom tonu, promocijom biografije proslavljenog nogometaša Roberta Prosinečkog "Veliki žuti", koju je napisao sportski novinar Dražen Krušelj. Slijedi program "Nedjeljom u 3", posvećen potresnim, ali i ohrabrujućim iskustvima žena oboljelih od karcinoma. Zbornik "Od čega bute vi umrli?" predstavit će Ivana Kalogjera Brkić i Renata Bačanek iz udruge Nismo same.

Publiku potom očekuje putovanje Mediteranom uz novo izdanje knjige "Tragovima Odiseja" Jasena Boke, dok će o današnjoj ulozi književnih časopisa razgovarati Alen Marić i Siniša Vuković. Deveto izdanje Mediteranskog festivala knjige završit će predstavljanjem kapitalnog djela Vesne Krmpotić "Mitologike?".