Metković u jesen postaje pravi turistički hit: Mandarine su tek početak priče, evo što sve možete doživjeti

Tijekom jeseni Metković je najlakše prepoznati po boji. Narančasta se prelijeva preko voćnjaka, kašeta na plantažama, provlači kroz gradske ulice i ostaje na prstima onih koji su se upravo vratili iz berbe. To je boja neretvanske mandarine, ploda koji je odavno postao mnogo više od citrusa s kojim počinje jesen. Ona je simbol kraja, razlog za dolazak u Metković i njegovu okolicu, okus koji se pamti i jedan od najljepših poziva da se dolina Neretve doživi i istraži tijekom jeseni.

- Berba mandarina naš je najveći adut u postsezoni koja je kako vidite živahna i koja svake godine privlači sve veći broj domaćih i stranih turista- kaže direktorica Turističke zajednice Grada Metkovića Magdalena Medar Ujdur dodajući kako se na plantažama mandarina najbolje razumije zašto je neretvanska jesen jedan od popularnijih turističkih proizvoda južne Hrvatske. Iza svakog ploda stoje rad, iskustvo i generacije koje su učile živjeti s rijekom, njezinim vodostajem i plodnom zemljom. Berba mandarina zato se često kombinira uz foto-safari koji je davne 1996. godine osmislio Pavo Jerković, vlasnik Vile Neretva. Ukrcavanje u tradicionalnu neretvansku lađu koja vodi kroz uske kanale i rukavce, među trsku, močvarno raslinje i staništa brojnih ptica doživljaj berbe mandarina čini jedinstvenim. U sezoni mandarina izet nerijetko počinje kod riječnih rukavaca a završava u redovima stabala punih narančastih plodova.

S grane u staklenku!

Mandarina se zatim guli, njezin se miris širi zrakom, a nabrano voće može završiti na tržnici, u košari koju nosimo kući, ali i u proizvodnji prirodnih sokova pod brendom GUUC. Pogon u sezoni berbe voća radi intenzivno, pa prvo voće, netom ubrane mandarine i nar završavaju u staklenim bočicama koje se poslužuju u hotelima i restoranima diljem Hrvatske.

Grad u kojemu priroda nije daleko

Metković je smješten uz donji tok Neretve, nedaleko od njezina ušća u more, a kad uđete u njegov centar vrlo brzo ćete shvatiti kako ovaj grad nije postaja na putu prema moru, nego živ grad s trgovinama, školama, kulturnim ustanovama, sportskim životom, kafićima i restoranima. U njemu se svakodnevica odvija prepoznatljivim gradskim ritmom, a priroda i njezine ljepote su toliko blizu da za bijeg od gradske vreve treba samo nekoliko minuta. U posljednje vrijeme Metković privlači i mlade obitelji koje žele spojiti prednosti urbanog života s prostorom i mirom kojeg omogućuje kucavica grada i doline, povijesna prometnica, izvor gospodarskog života i stalna prisutnost u lokalnom identitetu- rijeka Neretva.

Tko želi razumjeti koliko je Neretva bogata, trebao bi svratiti u Prirodoslovni muzej Metković. Nalazi se u strogom centru grada, u obnovljenoj zgradi nekadašnje duhanske stanice Vaga, i kao muzej čuva i predstavlja bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta delte. Posebno mjesto pripada pticama, po kojima je ovaj kraj poznat među ljubiteljima prirode. Postav vodi kroz različita staništa od močvare i tršćaka do kanala, riječnih tokova i šumskih područja. Planirate li foto-safari, muzej je prirodan nastavak (ili početak) priče.

Gradski stol s okusom svijeta

Jesen u Metkoviću ima i svoj urbani ritam, a dio njega odvija se za stolom. Lokalna gastronomska scena pokazuje da grad ne živi samo od tradicionalnih neretvanskih jela. Uz domaće okuse, ovdje se mogu pronaći i mjesta koja prate suvremene ugostiteljske navike, bez odricanja od dobrog zalogaja. U pivnici Brewill susreću se tako ljubitelji craft piva koji na svojim etiketama priča priču o ovom kraju (proizvedenog u pivovari istog naziva) i burgera koji su osvojili naklonost gostiju svojom sočnošću i izdašnošću. Drugačiji doživljaj nudi restoran Milano, gdje se talijanska kuhinja predstavlja kroz tradicionalne okuse i način pripreme. Kad ste na ovom mjestu rižoto i pizza su gastronomski užitak. Za one koji vole jesti lokalno i tradicionalno pravilo je jednostavno- kada se govori o Metkoviću, gastronomija se ne može odvojiti od rijeke. Jegulja, žabe, riječna riba, povrće iz plodnih vrtova i agrumi dio su lokalne kulinarske ponude koju nude tradicionalni restorani Villa Neretva (brudet od jegulja i žaba s palentom), Đuđa i Mate ali i brojni drugi koji svoja vrata ne zatvaraju cijelu godinu.

Vid- putovanje u antičku Naronu

Samo nekoliko kilometara od središta Metkovića nalazi se Vid, mjesto u kojemu se sadašnjost i antička prošlost susreću gotovo na svakom koraku. Ondje je nekada stajala Narona, važan rimski grad čiji su ostaci svjedočanstvo o životu na ovom prostoru prije više od dvije tisuće godina. Danas jedan od bisera Vida svakako je Arheološki muzej Narona jedinstven po tome jer je izgrađen na samom arheološkom nalazištu, na mjestu nekadašnjeg Augusteuma, hrama posvećenog caru Augustu. Takav način predstavljanja baštine (in situ) omogućuje doživljaj prostora u potpunosti. Skulpture rimske carske obitelji, ulomci keramike, stakla, novca i nakita govore o gradu koji je nekoć bio važan dio rimskog svijeta na istočnoj obali Jadrana.

U Vidu povijest nije zatvorena unutar muzejskih zidova. Kamene kuće s ugrađenim antičkim ulomcima, ostaci starih bedema i tragovi nekadašnjeg života stvaraju dojam mjesta koje svoju prošlost nosi u svakodnevici. Upravo zato, kad ste u Metkoviću, odvojite vrijeme i istražite Vid. Nakon posjeta muzeju, putem krenite prema najvišoj točki ovog naselja- do župne crkve Gospe Snježne ispred koje se nalazi monumentalni spomenik knezu Domagoju i njegovim strijelcima, podsjetnik na hrvatsku pomorsku tradiciju ranog srednjeg vijeka. Za one koji žele upoznati i svakodnevni život nekadašnjih stanovnika, Etno kuća Ilić donosi drugačiju vrstu susreta s prošlošću. Predmeti koji su se nekad koristili u kućanstvu i na gospodarstvu pričaju o radu, obitelji i skromnim, ali vještim načinima na koje se živjelo. Vlasnik zbirke Jure Ilić najveći je kolekcionar preslica u Hrvatskoj- posjeduje ih gotovo 400, a više od polovice izložbeno je u ovoj etno kući.

Nakon povijesti, prirodno dolazi vrijeme za stol. Restoran Đuđa i Mate u Vidu desetljećima njeguje tradiciju za stolom. Restoran je poznat po neretvanskim specijalitetima, a među jelima koja vrijedi potražiti posebno mjesto ima jegulja na žaru. Njezino je meso puno i karakteristično, a priprema na žaru ističe okus namirnice bez suvišnih dodataka. Na stolu se mogu naći i druga jela koja pripadaju lokalnoj kuhinji, uključujući jegulju na brudet, različite specijalitete od žaba i kruh ispod peke koji se svakodnevno peče u krušnoj peći.

Suvenir koji nosi okus doline

U Metkoviću i njegovoj okolici suvenir ne mora biti predmet koji će završiti na polici. Može biti okus koji se otvara kod kuće, mjesecima nakon putovanja, i vraća misli na jesen uz Neretvu. Upravo takve proizvode stvara Branka Pratežina, čiji je projekt OPG Dvi ribe, dva kumpira posvećen lokalnim namirnicama i kreativnoj preradi tradicionalnih okusa. Njezini arancini, odnosno ušećerene korice mandarine, dobar su primjer kako se poznat sastojak može pretvoriti u slatki zalogaj s jasnim lokalnim potpisom. Želite li vidjeti kako nastaju- uživajte u radionici koju Branka organizira za turiste, a ako ne stignete na ovaj turistički doživljaj- potražite neretvanske mandarine u svojim gradovima i uživajte u njihovoj slatkoći i svježini. Vlasnici plantaža beru ih svakodnevno, a kombiji s oznakom Neretvanska mandarina pokrivaju cijelu Hrvatsku.