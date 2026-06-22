Messi ispisao povijest: Srušio Kloseov rekord i postao najbolji strijelac Mundijala svih vremena

Lionel Messi ponovno je ispisao nogometnu povijest. Kapetan Argentine u susretu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Austrije postao je najbolji strijelac u povijesti Mundijala, prestigavši legendarnog Miroslava Klosea.

Iako je utakmicu otvorio promašenim kaznenim udarcem u osmoj minuti, argentinska zvijezda nije dugo čekala na iskupljenje. U 39. minuti Messi je okrunio lijepu akciju svoje reprezentacije i pogodio za vodstvo Argentine, a taj pogodak imao je i povijesnu težinu.

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Bio je to njegov 17. pogodak na svjetskim prvenstvima, čime se osamostalio na vrhu vječne ljestvice strijelaca najveće nogometne smotre. Dosad je prvo mjesto dijelio s njemačkim napadačem Miroslavom Kloseom, koji je tijekom karijere na Mundijalima postigao 16 pogodaka.

Messi je rekord najavio već u prvom kolu natjecanja, kada je hat-trickom protiv Alžira stigao do Kloseova učinka. Nekoliko dana kasnije stigao je i korak dalje te postao najefikasniji strijelac u povijesti Svjetskih prvenstava.

Argentinac tako je svojoj bogatoj kolekciji individualnih dostignuća dodao još jedan rekord koji će biti teško nadmašiti. Ipak, među aktivnim igračima postoji kandidat koji bi mu u budućnosti mogao zaprijetiti.

Riječ je o francuskom napadaču Kylianu Mbappéu, koji trenutačno na svjetskim prvenstvima ima 14 pogodaka te je i dalje u prilici približiti se Messijevu rekordu tijekom aktualnog turnira i godina koje dolaze.