Messi bez dlake na jeziku: "Iskreno, ono što je ova ekipa napravila..."

Argentina je u osmini finala Svjetskog prvenstva u Atlanti ostvarila nevjerojatan preokret i pobjedu od 3:2 protiv Egipta. Iako je bio ključni igrač u pobjedi, Lionel Messi je, u svom stilu, nakon utakmice svu zaslugu pripisao momčadi, piše Index. Egipat je rano poveo, a problemi za Argentinu su se produbili kada je u 21. minuti udarac Lionela Messija s bijele točke obranio vratar Mostafa Shoubir.

Nakon što su Egipćani povećali vodstvo, činilo se da su Argentinci na rubu ispadanja. Ipak, u završnici utakmice uslijedio je spektakularan preokret. Messi je prvo u 79. minuti asistirao za prvi gol Argentine, potom u 83. minuti postigao izjednačujući pogodak, da bi Enzo Fernandez u 92. minuti zabio za pobjedu i plasman u četvrtfinale.

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Messi: "Pokazali smo da se nikad ne predajemo"

"Iskreno, ono što je ova ekipa danas napravila je ludo", rekao je Messi nakon utakmice. "Uspjeli su preokrenuti 2:0 u eliminacijskoj utakmici Svjetskog prvenstva, pogotovo s obzirom na to kako se ovaj turnir odvija, gdje ti nitko ništa ne daruje. Stvarno je teško probiti suparnika i zabiti gol.

Ova je momčad još jednom pokazala da se zna natjecati, da nikad ne odustaje i da se bori do samog kraja. Danas su otklonili svaku sumnju. To je ono što uvijek pokazuju, borbenost do kraja." Koliko je pobjeda bila emotivna, svjedoči i reakcija izbornika Lionela Scalonija.

Bio je toliko svladan emocijama da je morao prekinuti razgovor s novinarom nakon utakmice, dobacivši mu samo: "Kakvi su ovo igrači, brate."

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