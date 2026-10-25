Meso prije pečenja premažite ovim dvama sastojcima: Korica će biti hrskava, a unutrašnjost sočna i mekana

Pečenje iz pećnice izvana može izgledati savršeno, a da već nakon prvog zalogaja shvatite kako je meso suho i tvrdo. Dobra marinada za meso može riješiti taj problem jer tajna obično nije u začinima, nego u onome što radite nekoliko sati prije nego što meso uopće stavite u pećnicu, piše Krstarica.

Zato dva jednostavna sastojka mogu postići više od svih mješavina začina iz kuhinjskog ormarića zajedno.

Marinada od dva sastojka koja održava meso mekanim

Za veliku razliku potrebna su vam samo dva sastojka: jogurt i senf. Ova kombinacija daje mesu okus, a jogurt svojom blagom kiselošću pomaže da meso ostane mekše.

Koliko jogurta i senfa ide na kilogram mesa?

Za kilogram mesa pripremite:

200 g gušćeg jogurta

2 žlice blagog senfa

sol po ukusu

Pomiješajte jogurt, senf i sol dok marinada ne postane glatka, a zatim njome premažite meso sa svih strana. Stavite ga u posudu s poklopcem i ostavite u hladnjaku.

Piletini je dovoljno nekoliko sati mariniranja, dok veći komadi svinjetine mogu odstajati nešto dulje. Ipak, meso ne bi trebalo danima stajati u kiseloj marinadi jer predugo mariniranje može promijeniti teksturu njegove površine.

Zašto marinada ne smije ostati na mesu u debelom sloju?

Prije nego što meso stavite u pećnicu, obavezno uklonite višak marinade s površine. Ne morate je potpuno obrisati, dovoljno je ukloniti debeli sloj jogurta.

Tanak sloj sasvim je dovoljan da meso tijekom pečenja poprimi lijepu rumenu boju i blago hrskavu koricu. Previše marinade daje upravo suprotan učinak: meso se počinje kuhati na pari umjesto peći pa je gotovo nemoguće dobiti savršeno zapečenu koricu.

Upravo tu većina nas radi istu pogrešku koja može pokvariti konačan rezultat. Kada na mesu ostane previše marinade, toplina u pećnici najprije se troši na isparavanje tekućine, a tek nakon toga površina mesa počinje dobivati boju.

Za to vrijeme unutrašnjost mesa nastavlja se peći i gubiti sokove koje ste mariniranjem željeli sačuvati. Rezultat nam je svima dobro poznat: pečenje koje je izvana blijedo i bez izraženog okusa, a iznutra prepečeno i suho.

Nemojte rezati meso čim ga izvadite iz pećnice

Još jedna česta pogreška događa se na samom kraju pripreme. Čim se miris pečenja proširi kuhinjom i meso izađe iz pećnice, najradije bismo odmah posegnuli za nožem.

Ipak, ostavite meso da odstoji nekoliko minuta prije rezanja. Tako će izgubiti manje sokova kada ga počnete rezati.

Nema tajnih začina ni komplicirane pripreme. Ova marinada od samo dva sastojka može biti dovoljna da vaše sljedeće pečenje iz pećnice bude mekše i sočnije, s lijepo zapečenom koricom.