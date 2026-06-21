Mesar otkrio koje je meso najbolje za punjene paprike

Punjene paprike jedno su od onih jela bez kojih je teško zamisliti ljeto. Recepti se razlikuju, a gotovo svatko ima neki svoj tajni sastojak – bilo kada je riječ o umaku, bilo o odabiru pravih paprika. No jednako je važno da i meso bude prikladno za pripremu ovog jela.

Na Instagram profilu jedna mesnica povremeno objavljuju savjete mesara o odabiru i pripremi mesa, što njihove pratitelje posebno oduševljava. Objašnjavaju koji su komadi mesa najbolji za pojedina jela, kako prepoznati kvalitetno meso i koje je dijelove bolje izbjegavati. U jednom od svojih videa posvetili su se govedini, prenosi N1.

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"Ovo su najbolji komadi govedine za pojedina jela“, rekao je mesar u videu snimljenom u mesnici. Za punjene paprike preporučuje mljeveno meso od goveđe plećke ili vrata koji zahvaljujući odgovarajućem udjelu masnoće ostaje sočan i nakon duljeg kuhanja.

Za gulaš je, prema njegovim riječima, najbolji goveđi bočnik odnosno koljenica, koja se može koristiti i za pripremu paprikaša.

Za pečenje preporučuje ramstek i biftek, dok je za roštilj najbolji upravo biftek. Kod pripreme mesnih rolada savjetuje odreske od buta, a za juhu rebra i flam. Na tavi bi pripremao ramstek bez kosti, dok za različite varive i pirjana jela preporučuje goveđu plećku.