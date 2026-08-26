Mertojak večeras postaje pozornica smijeha: Zvijezda predstave neće doći, a onda kreće prava ludnica

Ljubitelji splitskog humora, kazališta i gorko-slatkih životnih priča večeras će doći na svoje. U amfiteatru "Krug" na Mertojaku, s početkom u 21 sat, bit će izvedena monodrama "Priredba", posljednji dramski tekst poznatog splitskog glumca i autora Ilije Zovka. Predstavu izvodi akademski glumac Ivan Baranović, dok režiju potpisuje Mario Kovač. Publiku očekuje večer ispunjena humorom, ali i emocijama te situacijama u kojima će se mnogi lako prepoznati.

Zvijezda ne dolazi, predstava mora početi

Radnja "Priredbe" počinje gotovo katastrofalnim scenarijem za svako kazalište – publika je stigla, sve je spremno, ali glavnog glumca nema. Predstava ipak mora početi pa se samozatajni scenski radnik neočekivano nađe pred publikom i pokušava spasiti cijelu večer. Upravo iz te situacije razvija se duhovita i emotivna priča u kojoj se smijeh neprestano isprepliće sa životnim problemima i svakodnevnim ljudskim sudbinama. Posebnu vrijednost predstavi daje činjenica da je "Priredba", napisana 2008. godine, posljednji dramski tekst Ilije Zovka.

Djela Ilije Zovka žive i danas

Zovko je ostavio dubok trag na splitskoj kazališnoj i radijskoj sceni. Generacije ga pamte i po emisiji Radio Splita "Kad se smijah, tad i bijah", dok je njegova monodrama "I dajem ti do znanja" izvedena više od 1.500 puta.

Napisao je i dramske tekstove "Oprosti Stipe", "Francuzica" i "Ženica", a njegova djela izvode se i danas. "Francuzica" je tako ostala na repertoaru HNK Split, dok je njezina novija produkcija osvojila i nagradu Judita Splitskog ljeta. Na kazališnim daskama Zovko je surađivao i s velikanima hrvatskog glumišta, među kojima je bio Boris Dvornik, s kojim je igrao u "Plavom Božiću".

"Priredba" je na programu večeras, 26. kolovoza, u 21 sat u amfiteatru "Krug" na adresi Doverska 19 na Mertojaku. Za splitsku publiku bit će to prilika za predah od svakodnevice uz smijeh, kazalište i prepoznatljiv dalmatinski životni humor.