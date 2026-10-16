MERTOJAK U POLUFINALU NBC KUPA U konkurenciji 21 ekipe Mertojak prvi u kvalifikacijama, za finale protiv Osijeka

Mertojak je ostvario svoj prvi cilj na NBC kupu koji se održava u kuglani "Banja Junaković" u Apatinu.

U konkurenciji 21 ekipe, u kvalifikacijama je zauzeo prvo mjesto sa ukupno srušenih 3769 čunjeva, drugo i treće mjesto zauzele su ekipe iz Njemačke, VfB Hallbergmoos (3700) i Olympia Morfelden (3667), dok je četvrto mjesto pripalo drugom predstavniku iz Hrvatske, Osijeku (3638).

Tako će danas u polufinalu, sa početkom u 16,00 u borbi za medalje i plasman u Ligu prvaka igrati Mertojak protiv Osijeka , a prije njih u 12,00, VfB Hallbergmoos protiv Olympie Morfelden.

I u konkurenciji žena, Hrvatska ima dva predstavnika u polufinalu, Zagreb i Rijeku očekuje međusobni ogled za ulazak u finale.

U Brčkom na Svjetskom kupu, Zaprešić se plasirao u polufinale u kojem će se susreti sa ekipom iz Mađarske, Zalaegerszegi TK, dok kod žena Mlaka igra protiv KV Liedolsheim iz Njemačke.

U Europa kupu u Bačkoj Topoli, Zadar u polufinalu igra protiv SK FWT Composites Neunkirchen iz Austrije, dok su kuglačice iz Zaboka bile pete.

Sjajan je to rezultat hrvatskih predstavnika na sva tri prestižna međunarodna natjecanja. Ostvareni su plasmani u Final Four. Završnice će donijeti nova iskušenja i nade da će netko od njih doći i do najvišeg, pobjedničkog postolja.