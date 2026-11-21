Kuglači Mertojaka ostvarili su novu vrijednu pobjedu u Ligi prvaka. Na domaćem terenu svladali su slovenskog prvaka Triglav iz Kranja rezultatom 5:3 te napravili važan korak prema plasmanu u četvrtfinale natjecanja. Odluka o prolasku ipak će pasti u uzvratnom susretu koji je na rasporedu 5. prosinca u Sloveniji.

Splitski kuglači slavili su rezultatom 5:3, uz ukupno 3681 srušeni čunj, dok su gosti iz Kranja zaustavljeni na 3593. Mertojak je tako ostvario prednost od 88 čunjeva, dok je omjer osvojenih setova bio potpuno izjednačen, 12:12. Bila je to psihološki zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog suparnika, u kojoj su obje momčadi pokazale da imaju prostora za napredak. Ostvareni rezultat donosi Splićanima pobjedu u prvom susretu, ali i najavljuje neizvjestan uzvrat u kojem će ponovno morati pružiti kvalitetnu predstavu.

Težak početak i velika borba za svaki poen

U prvom bloku N. Muše krenuo je furiozno, sa 179 srušenih čunjeva u prvom setu. Međutim, njegova igra postupno je padala, dok je D. Pešić podizao razinu svoje izvedbe. Slovenski kuglač na kraju je slavio s 3:1 u setovima i donio poen Triglavu. D. Dimitrovski dobio je prva dva seta, ali je potom uslijedio pad u igri. Unatoč poteškoćama uspio je sačuvati prednost u ukupnom broju srušenih čunjeva te, uz rezultat 2:2 u setovima, osvojiti važan poen za Mertojak.

S druge strane, B. Vlakevski nije pronašao pravi ritam. Prva tri seta izgubio je s malim razlikama, a na kraju je ostao bez ijednog osvojenog seta. Iako trenutačno nije u najboljoj formi, u Mertojaku vjeruju da bi upravo u uzvratu protiv Triglava mogao pokazati svoje pravo lice.

Prađeno i Totić oduševili, Antiteatar stvorio sjajnu atmosferu

U nastavku susreta uslijedio je veliki odgovor domaćih kuglača. Uz glasnu podršku navijačke skupine Antiteatar, koja je stvorila sjajnu atmosferu, ponovno su briljirali D. Prađeno i I. Totić. Prađeno je odigrao izvrsnu utakmicu i sa 650 srušenih čunjeva uvjerljivo nadigrao T. Žvanuta, koji je ostvario 571 čunj.

Ništa manje važan nije bio ni nastup Totića, koji je sa 639 srušenih čunjeva svladao Ž. Požara, zaustavljenog na 582. Mladi L. Požega pokušao je donijeti još jedan poen, koji bi Mertojaku osigurao uvjerljiviju pobjedu od 6:2. Međutim, pet promašaja pokazalo se presudnim. Iako je u setovima bilo 2:2, njegov protivnik G. Bajželj slavio je zahvaljujući boljoj ukupnoj razlici u čunjevima.

Odluka pada 5. prosinca u Kranju

Mertojak je tako stigao do vrijedne pobjede od 5:3, ali konačan rasplet ovog dvoboja osmine finala Lige prvaka tek slijedi.

Uzvratni susret igra se 5. prosinca u Kranju, a splitski kuglači svjesni su da ih očekuje još jedna iznimno zahtjevna utakmica protiv podjednako kvalitetnog suparnika. Podrške neće nedostajati ni na gostovanju. Navijačka skupina Antiteatar već se priprema za put u Sloveniju, gdje će pokušati pomoći Mertojaku u borbi za plasman među osam najboljih europskih momčadi.

Pobjeda Zadra, poraz Zaprešića

U ostalim susretima osmine finala Lige prvaka hrvatski predstavnici ostvarili su različite rezultate. Zaprešić je na domaćem terenu poražen od austrijskog Orth Donaua rezultatom 2:6, dok je Zadar bio uspješniji i svladao češki Sokol sa 6:2.

Pojedinačni rezultati susreta Mertojak – Triglav (5:3)

D. Dimitrovski – M. Steržaj 1:0 (610:599)

– 1:0 (610:599) B. Vlakevski – F. Velišćek 0:1 (595:612)

– 0:1 (595:612) N. Muše – D. Pešić 0:1 (616:641)

– 0:1 (616:641) D. Prađeno – T. Žvanut 1:0 (650:571)

– 1:0 (650:571) I. Totić – Ž. Požar 1:0 (639:582)

– 1:0 (639:582) L. Požega – G. Bajželj 0:1 (571:588)

Ukupno: Mertojak – Triglav 5:3 (3681:3593), setovi 12:12.