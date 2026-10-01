Mertojak spreman za veliki okršaj: Može li pasti nedodirljivi Zaprešić?

Međunarodna kuglačka federacija WNBA-NBC nakon svakog odigranog kola u svim ligama članica Federacije objavljuje najbolje postignute rezultate u muškoj i ženskoj ekipnoj konkurenciji te najbolja pojedinačna ostvarenja.

Pobjeda 7:1 nad Osijekom proteklog vikenda u kuglani na Poljudu, uz ukupno 3824 srušena čunja, svrstala je Mertojak na izvrsno treće mjesto u Europi. Ispred njega su samo, zasigurno trenutačno najbolja kuglačka momčad Zerbst iz Njemačke, pojačana pojedinačnim svjetskim prvakom Alenom Kujundžićem, s fantastičnih 3970 srušenih čunjeva, te Beograd s 3834 srušena čunja.

S obzirom na to da nam u utakmici trećeg kola Hrvatske superlige predstoji veliki obračun Zaprešića i Mertojaka u kuglani koja omogućuje postizanje vrhunskih rezultata, mogu se očekivati nova rekordna ostvarenja pretendenata na naslov prvaka Hrvatske u sezoni 2026./27.

Bit će to meč dostojan Final Foura Lige prvaka, koji se s nestrpljenjem očekuje u kuglačkim krugovima diljem Europe. Nakon četiri godine dominacije Zaprešića, Mertojak je spreman za veliki okršaj na stazama Zaprešića.

Činjenice radi, istaknimo da je Mertojak u svom dosad najboljem razdoblju pobijedio Zaprešić čak devet puta u prvenstvu, Kupu i Ligi prvaka. No, otkako je Zaprešić dobio novu kuglanu, to se dogodilo samo jednom, u četvrtfinalu Lige prvaka. Bio je to ujedno jedini poraz Zaprešića od bilo koje momčadi u svim natjecanjima u njegovoj kuglani, u kojoj je ostvarivao pobjede i u Svjetskom kupu i Ligi prvaka. Zaprešić je posljednje četiri godine prvak Hrvatske i pobjednik Kupa – sva četiri puta u finalu protiv Mertojaka – a ove je godine osvojio i Ligu prvaka.

Toliko da se zna koliko težak posao stoji pred Mertojakom. Ipak, optimizam voditelja momčadi Paška Dragičevića ima pokriće u izvrsno izbalansiranoj ekipi ove sezone. Uz kapetana Nikolu Mušu tu su Ivan Totić, Bojan Vlakevski, Dimitar Dimitrovski, Dario Prađeno i Luka Požega.

S druge strane stoje Matej Lepej i Aleš Blaž, dvojica Slovenaca koji su nositelji igre Zaprešića, uz Luku Bolanču, Branka Maneva, Matiju Mancea, Marija Fridla i Marina Zekića.

Susret se igra u subotu, 3. listopada, u kuglani u Zaprešiću s početkom u 13 sati, uz internetski prijenos na stranicama HKS-a.

Već sljedeće subote Zaprešiću u goste dolazi i treći pretendent na naslov prvaka – Zadar. Dvije pobjede stoga su Zaprešiću iznimno važne u borbi za obranu titule.

Mogu li im momčadi s juga pomrsiti planove za osvajanje petog uzastopnog naslova prvaka?