Mertojak slavio na jubilejnom turniru, pobjednički pehar proslavili sa svojim navijačima

Na međunarodnom turniru odigranom ovaj vikend u kuglani "Poljud" povodom obilježavanja dvadesete obljetnice osnivanja kluba, Mertojak je osvojio prvo mjesto.

U polufinalnim utakmicama Poštar je pobijedio Posušje sa 6:2, dok je Mertojak bio bolji od Vardara sa 8:0. U utakmici za treće mjesto Posušje je pobijedio Vardar 7:1, dok je Mertojak istim rezultatom sa 7:1 nadmašio gradskog rivala Poštara, koji doduše nije nastupio u punom, najboljem sastavu.

U revijalnoj utakmici ŽKK Split nadmašio je Mertojak II, 6:2. Na ovom svečarskom turniru nastupili su i najmlađi u igri parova u kojem je Poštar bio najbolji ispred ŽKK Split i Mertojaka.

Ususret nove sezone ekipe su pokazale visoku spremnost, dok je domaćin Mertojak na zavidnom nivou organizirao svoj jubilej, okruglih dvadeset godina aktivnosti sa dvije uzastopne titule prvaka Europe i još niza osvojenih domaćih i međunarodnih natjecanja.

Fešta sa navijačima nastavljena je u svom kvartu Mertojaku sa pobjedničkim peharom.