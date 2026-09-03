Mertojak slavi 20 godina: Splitski kuglački klub najavljuje novu sezonu međunarodnim turnirom

Povodom obilježavanja 20. godina od osnivanja Kuglačkog kluba Mertojak u kuglani u Poljudu održat će se prigodni međunarodni kuglački turnir, uoči početka nove kuglačke sezone.

Kuglački klub Mertojak, kao amaterski i kvartovski klub osnovali su 2006. godine poduzetnik sa Mertojaka, Matko Petričević i sportski pregalac Branko Bosanac, sa školom kuglanja koja je odmah u početku okupila vrsnu generaciju petnaestogodišnjih mladića (Hrvoje Marinović, Pave Ćubelić, Mate Primorac, Davor Zoković, Goran Žubrinić).

Već 2007. osvaja se prva titula-kadetskih prvaka Hrvatske. Od tada do danas klub je osvojio sva postolja u svim disciplinama (pojedinačno, u parovima, ekipno) i u svim uzrasnim kategorijama (kadeti, juniori, mlađi seniori i seniori) na svim domaćim i međunarodnim natjecanjima u kojima je klub sudjelovao.

Sa ponosom se ističe da su u njihovim redovima bili osvajači zlatnih medalja sa juniorskih SP, seniorski pojedinačni europski i svjetski prvaci, osvajači srebrnih i brončanih medalja sa Europskih i Svjetskih seniorskih prvenstava, dok je klub tri puta bio prvak države i pobjednik Kupa, polufinalist i finalist SP, dva puta uzastopno prvaci Europe i jednom treći, tri puta polufinalisti Lige prvaka uz jednu brončanu medalju, pobjednici NBC Kupa.

Četiri puta uzastopno su od strane Splitskog saveza športova proglašeni najuspješnijom ekipom, dobitnici su Skupne nagrade grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, sve to u zadnjih devet godina pod jednim predsjednikom, Mladenom Vukovićem, i upravom Paška Dragičevića, potpredsjednika i ujedno voditelja ekipe te Brankom Bosancem, tajnikom, dobitnikom Osobne nagrade grada Splita i Trofeja "Mihovil Rađa" za fair play i čestitost u sportu.

Posebice, kao svoju posebnu snagu i prepoznatljivost u kuglačkom sportu ističu svoje vjerne navijače, koji su uvijek, kako se to kaže i u dobru i u zlu uz njih, osobito one okupljene kroz "Antiteatar" pod vodstvom Bože Šetača i njegove slavne gitare, osnovanog u Veroni prilikom gostovanja protiv prvaka Italije u Ligi prvaka, "Intermarkt" sa najboljim svjetskim igračem Vilmošom Zavarkom i svjetskim rekorderom Tamasom Kissom. U "vječno" sjećanje ostaje utakmica uzvrata u Splitu, kad je uz još neviđeno navijanje u kuglačkom sportu Hrvoje Marinović pobijedio dotad nepobjedivog peterostrukog uzastopnog Svjetskog prvaka, Vilmoša Zavarka, a Mertojak izbacio "Intermarkt" sa 7:1, te u Bambergu u Njemačkoj, pobjedom nad Zaprešićem osvojio brončanu medalju.

Uprava Mertojaka u kontinuitetu sa navijačima spremno ulazi u novu sezonu u bitku sa svim frontovima, prvenstvu, kupu i europskim natjecanjima, NBC kupu, sredinom listopada u Apatinu te Ligi prvaka. Okupljena je nova redizajnirana snažna ekipa pod vodstvom Paška Dragičevića, Nikola Muše, kapetan, Ivan Totić, Bojan Vlakevski, Dimitar Dimitrovski, Dario Prađeno, Luka Požega, Goran Žubrinić, Ljubo Budić, Davor Zoković i Niko Dragičević.

Dobra igra i sretno Mertojače.