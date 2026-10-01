Mertojak se prisjeća Ivana Gudelja: Svijeće će gorjeti pred muralom Hajdučkog srca

Poseban je taj Mertojak. Tamo se ne možeš sakriti, tamo ili jesi ili nisi. Kad te kvart prihvati – prihvatio te. Hajdučka je to utvrda na vratima grada.

Sa zidova vas gledaju murali velikana koji su, osim u Splitu i šire, ostavili pečat i u samom kvartu. Tako vas s mertojačkih fasada gledaju Blaž Slišković, Dražen Mužinić, a odnedavno i Josip Genda.

Pokojni Ivan Gudelj odavno je dio ovog hajdučkog kvarta, koji mu je još prije mnogo godina posvetio mural na zgradi u kojoj je nekada živio i za koju su ga vezivale posebne uspomene.

„Najljepše godine života proveo sam na Mertojaku“, znao je reći.

Kako i ne bi – mlad, poletan, slavljen u grotlu Poljuda.

Jedna hajdučka mladost. Nitko nije ni slutio da će velika karijera biti prekinuta bolešću. Ali izdigao se Ivan poput feniksa, podigao obitelj, gradio trenersku karijeru...

Zato i jest simbol. I Hajdučko srce.

A kao da je bilo jučer kada smo mu uručivali posebnu zahvalnicu na Kulturnom ljetu na Mertojaku. Ali život je takav, a sudbina nepredvidljiva.

Tako će se sutra, u petak 2. listopada, Mertojačani prvi prisjetiti Ivana Gudelja.

U 18.30 sati zapalit će svijeće pred Ivanovim muralom u Odeskoj ulici. Slovo o Gudelju održat će sportski novinar Mijo Grabovac, nekadašnji veliki urednik sportske rubrike Slobodne Dalmacije, iz vremena kada smo u tim novinama čitali i osam stranica sporta.

U Ivanovu čast zapjevat će tenor Zvone Tolić, a u 19 sati održat će se misa zadušnica u crkvi sv. Josipa na Mertojaku.

Sve organizira jedan od najvećih entuzijasta splitskog sporta i društvenog života grada, tajnik KK Mertojak Branko Bosanac.

Očekuju se brojni Gudeljevi prijatelji i poštovatelji kako bismo još jednom odali počast velikom igraču i iznimnom čovjeku.