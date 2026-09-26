Mertojak razbio Osijek u derbiju kola: Splićani slavili sa 7:1 i nastavili sjajan niz

U dvostrukom ogledu kuglačica i kuglača iz Splita i Osijeka, dvostruka pobjeda domaćina. Kuglačice Splita s 5:3 nadmašile su Osječanke, dok je u derbiju kola Mertojak nadmašio Osijek visokim rezultatom 7:1 (3824:3627), sa 197 čunjeva razlike.

Nakon što je Osijek u prošlom kolu sa 7:1 u Splitu pobijedio Poštar, očekivao se nešto veći otpor gostiju zahuktalom Mertojaku.

No, ništa od toga. Uz glasnu podršku navijača, Mertojakovi igrači ponovno su bili na razini izvanrednih 3800 srušenih čunjeva. Dvije pobjede u prva dva kola prvenstva dodatni su impuls i ohrabrenje pred gostovanje sljedećeg vikenda kod Zaprešića, pobjednika Lige prvaka i četverostrukog uzastopnog prvaka Hrvatske.

Pojedinačni rezultati Mertojak – Osijek: D. Dimitrovski – G. Pofuk 1:0 (646:596) L. Požega – M. Mušanić 0:1 (589:619) I. Totić – I. Bartulović 1:0 (659:605) D. Prađeno – M. Liović 1:0 (632:606) N. Muše – M. Tomić 1:0 (635:614) B. Vlakevski – M. Tutnjević 1:0 (663:587)