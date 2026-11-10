Mertojak ove godine ostaje bez Adventa! Josip Perić razočaran: „Naš kvart ima 8.000 stanovnika, ne tražimo poseban tretman”

Mertojak ove godine ostaje bez svoje tradicionalne adventske manifestacije, koja je od 2021. godine okupljala brojne stanovnike ovog splitskog kvarta. Odluka je izazvala razočaranje među građanima, a povodom izostanka Adventa javnosti se obratio Josip Perić iz Gradskog kotara Mertojak, istaknuvši kako je riječ o događaju koji je tijekom proteklih pet godina postao mnogo više od obične blagdanske zabave.

„Iskreno mi je žao što Mertojak ove godine neće imati svoj Advent, manifestaciju koja je od 2021. godine postala prepoznatljiv dio društvenog i blagdanskog života našeg kvarta”, poručio je Perić.

„Advent je postao mjesto susreta i zajedništva”

Perić podsjeća da je Advent na Mertojaku tijekom godina prerastao u tradiciju koja je povezivala različite generacije stanovnika.

Na manifestaciji su se okupljale obitelji s djecom, mladi, umirovljenici i brojni susjedi, a posebno su važni bili sadržaji namijenjeni najmlađima.

„Posebno je bilo lijepo vidjeti koliko su se djeca veselila programu i blagdanskom ugođaju, a roditeljima je to bila prilika da sa svojom djecom uživaju u Adventu u vlastitom kvartu, bez odlaska u centar grada”, istaknuo je.

Koncerti, adventske kućice i različiti programi, smatra Perić, pokazali su da kvalitetna blagdanska događanja ne moraju biti ograničena na središte Splita.

„Ono što je počelo 2021. godine s vremenom je postalo tradicija koju su građani prihvatili kao svoju”, dodao je.

„Split čine i njegovi kvartovi”

Prema Perićevim riječima, izostanak ovogodišnjeg Adventa izazvao je brojne reakcije stanovnika Mertojaka, koji se pitaju zašto se odustaje od manifestacije koja je godinama okupljala susjede.

Iako razumije da Grad Split mora voditi računa o financijskim mogućnostima, organizacijskim izazovima i prioritetima, smatra da blagdanski sadržaji trebaju biti dostupni i stanovnicima gradskih kotara.

„Razumijem da Grad Split ima svoje financijske mogućnosti, organizacijske izazove i prioritete, ali smatram da adventski sadržaji ne bi trebali biti rezervirani samo za uži centar grada i Kampus. Split čine i njegovi kvartovi, a njihovi stanovnici zaslužuju mogućnost sudjelovanja u blagdanskom životu grada”, poručio je.

Posebno je naglasio broj stanovnika Mertojaka.

„Mertojak ima oko 8.000 stanovnika. Ne tražimo poseban tretman, nego da i naš kvart dobije priliku imati sadržaje koji okupljaju građane i obogaćuju život zajednice.”

Poziv Gradu Splitu da preispita odluku

Unatoč razočaranju, Perić vjeruje da još postoji mogućnost dogovora i pronalaska rješenja kojim bi se Advent na Mertojaku ipak održao.

„Vjerujem da još uvijek postoji prostor za razgovor i pronalazak rješenja. Volio bih da Grad preispita svoju odluku i pokuša pronaći model kojim bi se Advent na Mertojaku nastavio, pa makar uz određene organizacijske ili programske promjene”, naveo je.

Istaknuo je da mu je posebno žao djece koja su se proteklih godina veselila blagdanskim sadržajima u vlastitom kvartu.

Prema njegovim riječima, vrijednost Adventa ne može se mjeriti samo brojem kućica ili koncertnih nastupa, nego prije svega zajedništvom koje takva događanja stvaraju.

„Advent je postao dio života našeg kvarta”

Perić je svoju izjavu zaključio emotivnom porukom o važnosti očuvanja kvartovskih tradicija.

„Advent nije samo nekoliko kućica i koncertnih nastupa. Njegova najveća vrijednost su ljudi, druženje, zajedništvo i osjećaj pripadnosti vlastitom kvartu.”

„Advent na Mertojaku bio je više od manifestacije – postao je dio života našeg kvarta. Upravo zato građanima Mertojaka iskreno je žao što ga ove godine neće biti”, zaključio je Josip Perić.