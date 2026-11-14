Mertojak ostaje bez Adventa, građani žestoko prozvali Šutu: "Za 1,7 milijuna eura ima novca, a za naš kvart nema?"

Nakon pet godina održavanja, splitski Mertojak ove zime ostaje bez svoje tradicionalne adventske manifestacije. Odluka da se Advent na Mertojaku ne uvrsti u ovogodišnji blagdanski program izazvala je nezadovoljstvo dijela stanovnika istočnog Splita, a sada je skupina građana uputila otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Šuti. Od gradske vlasti traže konkretne odgovore, preuzimanje odgovornosti i objašnjenje zašto je njihov kvart ostao bez manifestacije koja je godinama okupljala brojne obitelji.

Treba li Grad Split vratiti Advent na Mertojak? Da, Advent mora biti dostupan i stanovnicima istočnog Splita Ne, dovoljno je organizirati Advent u centru grada Da, ali uz financijsku podršku poduzetnika i Grada Glasaj

Advent na Mertojaku održavao se od 2021. godine i tijekom pet sezona postao jedno od prepoznatljivih blagdanskih okupljališta stanovnika Mertojaka, Trstenika, Žnjana i okolnih kvartova. Međutim, Grad Split ove godine nije predvidio njegovo održavanje, a adventski program prvenstveno se usmjerava na središnje gradske lokacije.

Gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je pojasnio kako je Grad prethodnih godina financijski, organizacijski i logistički pomagao manifestaciju, uključujući sufinanciranje klizališta, električne energije, ukrašavanja i adventskih kućica. Kao razlog ovogodišnjeg izostanka naveo je činjenicu da lokalni poduzetnici nisu pravodobno iskazali inicijativu za organizaciju. Takvo obrazloženje, međutim, nije zadovoljilo dio stanovnika Mertojaka.

"Kad treba preuzeti zasluge, gradonačelnik je prvi u redu"

U otvorenom pismu skupina građana posebno ističe činjenicu da se za ovogodišnji splitski Advent predviđaju ukupni troškovi od približno 1,7 milijuna eura, dok je njihov kvart ostao bez blagdanskog programa. "Kad treba preuzeti zasluge za Advent od 1,7 milijuna eura, gradonačelnik je prvi u redu. Kad treba objasniti zašto su Mertojak, Trstenik, Žnjan i okolni kvartovi ostali bez manifestacije, krivi su poduzetnici", poručuju građani.

Smatraju kako Grad ne može odgovornost za izostanak manifestacije prebacivati isključivo na privatne poduzetnike, osobito ako, kako tvrde, nije raspisan natječaj za organizaciju Adventa na Mertojaku. "Ako Grad može organizirati milijunski Advent u centru, mora preuzeti odgovornost i za njegov izostanak na Mertojaku", naglašavaju.

Građani postavljaju niz pitanja: "Kako se bez natječaja može znati postoji li interes?"

U pismu se posebno problematizira pitanje mogućeg interesa poduzetnika za sudjelovanje u organizaciji manifestacije. Građani pitaju na temelju kojih se podataka zaključuje da zainteresiranih zakupaca nema ako javni natječaj, prema njihovim navodima, uopće nije objavljen.

"Zašto se krivnja prebacuje na poduzetnike kada natječaj za Mertojak nije objavljen? Na temelju čega se tvrdi da nema zainteresiranih zakupaca? Moraju li to biti isti zakupci kao lani? Kako se bez natječaja može znati postoji li interes?", pitaju se potpisnici otvorenog pisma. Podsjećaju i na ranije spominjanu mogućnost preseljenja adventskih sadržaja s Mertojaka na Žnjan. Zbog toga od gradske vlasti traže da objasni je li takva ideja doista postojala, tko ju je razmatrao i zašto građani o eventualnim planovima nisu bili obaviješteni. Prozvali i predsjednicu Gradskog kotara Mertojak Nezadovoljstvo građana nije usmjereno samo prema gradonačelniku. U otvorenom pismu prozivaju i predsjednicu Gradskog kotara Mertojak Jagodu Cicvarić Goretu, kojoj zamjeraju izostanak javne reakcije.

"Žalosno je što predsjednica Jagoda Cicvarić Goreta šuti, unatoč obećanju bolje komunikacije", navodi se u pismu. Od Vijeća Gradskog kotara traže službeno očitovanje o cijeloj situaciji, smatrajući da bi upravo predstavnici kotara trebali zastupati interese stanovnika i aktivno sudjelovati u traženju rješenja.

Hoće li se Advent vratiti 2027. godine?

Osim odgovora o ovogodišnjem izostanku manifestacije, građani žele znati planira li Grad Split vratiti Advent na Mertojak sljedeće godine te hoće li za njegovu organizaciju osigurati financijska sredstva. Upozoravaju i da eventualni novi natječaj mora imati razumne uvjete, bez povećavanja cijena zakupa koje bi, prema njihovoj bojazni, moglo dodatno otežati organizaciju. "Građani žele Advent i natječaj. Ako ga objavite, nemojte podizati cijenu kako biste dokazali da ste bili u pravu", poručuju. Podsjetimo, zbog izostanka manifestacije već je pokrenuta i peticija "Vratimo Advent na Mertojak", kojom se od gradske vlasti traži povratak blagdanskog programa, makar u skraćenom obliku, te njegovo ponovno uvrštavanje u službeni adventski program od 2027. godine.

Iako je gradonačelnik poručio da Grad ostaje otvoren za buduću suradnju s lokalnom zajednicom i poduzetnicima, stanovnici koji su potpisali otvoreno pismo sada traže konkretnije odgovore i jasne planove.

Svoje obraćanje gradonačelniku završili su oštrom porukom: "Ne pokušavajte čizmom na Mertojak – Mertojak se bori."