Mertojak odgađa dvije predstave zbog posljedica požara: "U mislima smo sa svima koje je pogodila tragedija"

Vijeće Gradskog kotara Mertojak donijelo je odluku o odgodi dviju predstava koje su se trebale održati 17. i 18. kolovoza, a razlog su teške posljedice požara kojima Dalmacija svjedoči posljednjih dana.

Tako se odgađa dječja predstava „Što ću biti kad odrastem?“, koja je bila zakazana za 17. kolovoza, kao i kazališna predstava „Priredba“, planirana dan kasnije.

O novim terminima održavanja programa građani će biti naknadno obaviješteni.

Iz Gradskog kotara Mertojak posebno su zahvalili vatrogascima i svim službama te pojedincima koji sudjeluju u gašenju požara, pružanju pomoći stanovništvu i zaštiti imovine.

„Hvala svima na predanosti, hrabrosti i nesebičnosti“, poručili su.

Istaknuli su i suosjećanje sa svima koji su pogođeni požarima, posebno s obitelji osobe koja je izgubila život, dok su ozlijeđenima poželjeli što brži oporavak.

„Budimo odgovorni i solidarni, budimo jedni uz druge i čuvajmo sebe, svoje bližnje, susjede i našu Hrvatsku“, zaključili su iz Gradskog kotara Mertojak.