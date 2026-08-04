Mertojak odao počast braniteljima: Položeno cvijeće i zapaljene svijeće uoči Dana pobjede

Pred spomenikom hrvatskim braniteljicama i braniteljima na Mertojaku, položeno je cvijeće i zapaljene svijeće povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja. Nazočnima su se obratili kotarski vijećnik Dražen Nikolić i izaslanik župana pročelnik za opću upravu Josip Matković.
U ime gradonačelnika Tomislava Šute, nazočio je pročelnik Kruno Jelinović.
U obilježavanje je sudjelovao i gradski vijećnik Bruno Stričević.
U zajedništvu i molitvi sudjelovali su hrvatski branitelji i kotarski vijećnici s Mertojaka.
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