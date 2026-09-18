Mertojak kreće u novu sezonu s velikim ambicijama: Tri pojačanja za napad na hrvatski i europski vrh

Nakon Hajduka i Jadrana i treća perjanica splitskog sporta, najtrofejniji klub na međunarodnim natjecanjima u kontinuitetu u posljednjih deset godina, Kuglački klub Mertojak, ovaj vikend, nastupom u 1. kolu SUPER HKL ulazi u novu sezonu 2026/27.

Protekla im je donijela dva treća mjesta u prvenstvu i Europa kupu, bili su finalisti Kupa RH, dok ih je u četvrtfinalu Lige prvaka zaustavio moćni Zaprešić, kasniji pobjednik LP.

U redovima Mertojaka, uostalom kao i u Hajduku, Jadranu pa i u košarkaškom klubu Splitu, došlo je do značajnih promjena u igračkom rosteru. Iz kluba su otišla čak petorica igrača, Andrej Kovač, Marinko Matić, Goran Pofuk, Joško Krstulović-Opara i Danijel Čuljak, ne nose više dres Mertojačana, no bilježimo dolazak tri zvučna kuglačka imena, reprezentativca Hrvatske, Bojana Vlakevskog, Daria Prađena i Luke Požege, uz Ivana Totića, Nikolu Mušu i Dimitra Dimitrovskog na raspolaganju su voditelju ekipe Pašku Dragičeviću. Goran Žubrinić, Ljubomir Budić, Davor Zoković i Niko Dragičević, točno deset igrača, na knap potreban broj da se popuni prijava za zapisnik.

Uoči starta u novu sezonu, Mertojak je svoju proslavu dvadesete godišnjice od osnivanja proslavio osvajanjem međunarodnog turnira u Splitu, dok je u Ozlju odmjerio snage sa Zaprešićem u prijateljskoj utakmici sa osam igrača. Pripreme su odrađene, u kakvoj je formi ekipa će pokazati u subotu na startu je gostovanje kod Velebita u Otočcu u 14,00 sati. Već u trećem kolu slijedi gostovanje kod četverostrukog uzastopnog prvaka Zaprešića, koji i u novu sezonu zajedno sa Zadrom i Mertojakom ulazi sa ambicijama za osvajanje titule prvaka Hrvatske. Bit će to uistinu neizvjestan tromeč.

Za manje od mjesec dana, u drugom tjednu listopada na rasporedu su međunarodna natjecanja u Svjetskom (Zaprešić), Europa (Zadar) i NBC (Mertojak) kupu, i dok se Zaprešić i Zadar mirno pripremaju za svoja natjecanja, koja su ujedno i kvalifikacijska za Ligu prvaka (Mertojak mora osvojiti medalju da bi se ponovo plasirao), u redovima Mertojaka ne skrivaju pomalo nervozu, nastup u Apatinu u konkurenciji 25 europskih klubova ovisi im o poslovično sporoj gradskoj administraciji. Već je odavno završen natječaj za raspodjelu sredstava iz proračuna grada za vrhunski sport, tek prije desetak dana otvorene su i utvrđene pravovaljanosti prijava, no još uvijek nema odluke o raspodjeli i dodjeli, iako su natjecanja pred vratima, a Jadran već ovaj vikend igra kvalifikacije za Ligu prvaka. Za nadati se da će se, nakon što je Ivan Katušić preuzeo funkciju pročelnika Upravnog odjela za sport i politike mladih, ovaj neshvatljivo spori proces ubrzati.

Kako bilo, Mertojak uz podršku svojih navijača iz Antiteatra sa ambicijama za sam vrh ulazi u borbu na tri fronta prvenstvu, kupu, NBC kupu a nadamo se i plasmanu u Ligi prvaka, te uz povoljan ždrijeb i na Final Four u dalekom Morfeldenu u Njemačkoj u ožujku sljedeće godine.