Mertojak doznao protivnika, na Poljud stiže stari znanac! Kuglači love novi europski uspjeh

Splitski Mertojak doznao je protivnika u osmini finala kuglačke Lige prvaka za sezonu 2026./2027. Ždrijeb održan u Budimpešti odlučio je da će se splitska momčad za plasman među osam najboljih europskih klubova boriti protiv slovenskog Triglava iz Kranja. Prvi susret na rasporedu je 21. studenoga, kada će Mertojak u kuglani na Poljudu ugostiti slovenskog predstavnika. Riječ je o dobro poznatom suparniku protiv kojeg Splićani imaju lijepa sjećanja.

Prije dvije godine izbacili Triglav na putu do Final Foura

Mertojak i Triglav susreli su se prije dvije godine, također u borbi za plasman na završni turnir Lige prvaka. Tada je uspješniji bio splitski sastav, koji je izborio nastup na Final Fouru u njemačkom Mörfeldenu.

Upravo će isti njemački grad 3. i 4. travnja 2027. godine ponovno ugostiti četiri najbolje europske momčadi, a u Mertojaku se nadaju kako bi mogli ponoviti uspjeh iz prethodnog međusobnog ogleda.

Deseti uzastopni nastup splitskog kluba u elitnom natjecanju

Mertojak nastavlja impresivan europski niz. Ovo će mu biti čak deseti uzastopni nastup u Ligi prvaka, u kojoj je dosad osvojio jednu brončanu medalju te još dva puta sudjelovao na završnom turniru četiriju najboljih momčadi.

Nakon vaterpolista Jadrana, Split će tako imati još jednog predstavnika u najelitnijem europskom klupskom natjecanju, ovoga puta u kuglanju. Uz Mertojak, u osmini finala nastupaju još dva hrvatska kluba, Zaprešić i Zadar. Sva tri hrvatska predstavnika bila su smještena u prvu jakosnu skupinu te su dobila protivnike protiv kojih se mogu nadati prolasku u četvrtfinale.

Zaprešić će na domaćem terenu ugostiti austrijski KSK Union Orth, dok će Zadar igrati protiv češkog TJ Sokola Duchcov. Svi hrvatski klubovi prve će utakmice odigrati pred svojim navijačima.

Poznati svi parovi osmine finala

Preostali parovi osmine finala kuglačke Lige prvaka su:

KK Beograd (Srbija) – SKK Chambtalkegler Raindorf (Njemačka)

SKV Rot-Weiss Zerbst (Njemačka) – Olympia Mörfelden (Njemačka)

ŠKK Trstená Starek (Slovačka) – KK Neumarkt (Italija)

SK Železiarne Podbrezová (Slovačka) – VfB Hallbergmoos (Njemačka)

Zalaegerszegi TK (Mađarska) – SK FWT Composites Neunkirchen (Austrija)

Pred Mertojakom je tako novi europski izazov, a splitski kuglači 21. studenoga na Poljudu kreću u borbu za još jedan veliki rezultat na međunarodnoj sceni.