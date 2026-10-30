Mertojak dobio novo Vijeće! Na čelu ostaje poznato lice

Gradski kotar Mertojak dobio je novo vodstvo, ali na njegovu čelu ostaje dosadašnja predsjednica. Na današnjoj konstituirajućoj sjednici za predsjednicu Vijeća ponovno je izabrana Jagoda Cicvarić Goreta, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Darijo Tumpak. Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta zadržala je većinu u sedmeročlanom Vijeću. Odmah nakon konstituirajuće sjednice održana je i prva radna sjednica novog saziva Vijeća Gradskog kotara Mertojak. Vijećnici su razmatrali prijedloge i teme važne za svakodnevni život stanovnika ovog splitskog kotara, čime je službeno započeo novi mandat.

HDZ i DP osvojili četiri od sedam mandata

Na nedavno održanim kotarskim izborima lista Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Domovinskog pokreta (DP) osvojila je 512 glasova, odnosno 109 više od koalicijske liste Centar – Direkt – SDP – Možemo!, koja je dobila 403 glasa.

Takav rezultat HDZ-u i DP-u donio je četiri vijećnička mjesta, dok su njihovim političkim suparnicima pripala tri mandata. U novom sazivu Vijeća s liste HDZ-a i DP-a sjedit će Jagoda Cicvarić Goreta, Dražen Nikolić, Darijo Tumpak i Zlatko Vranješ. Koaliciju Centar – Direkt – SDP – Možemo! predstavljat će Josip Perić, Marko Matijević i Rada Veštić.

Cicvarić Goreta: "Nastavljamo raditi u interesu stanovnika Mertojaka"

Nakon ponovnog izbora na čelo Vijeća, predsjednica Jagoda Cicvarić Goreta najavila je nastavak dosadašnjih aktivnosti, uz poseban naglasak na komunikaciju s građanima i realizaciju njihovih prijedloga. "Nastavljamo raditi u interesu stanovnika Mertojaka, uz kontinuitet rada i otvorenu komunikaciju s građanima. U prethodne tri i pol godine projekte smo pokretali i realizirali u razgovoru s građanima, a njihove prijedloge i potrebe nastavit ćemo uvažavati i u ovom mandatu", poručila je predsjednica Vijeća.

Dani otvorenih vrata svakog prvog ponedjeljka u mjesecu

Jedna od aktivnosti koje će se nastaviti i u novom mandatu jesu Dani otvorenih vrata, tijekom kojih stanovnici mogu izravno razgovarati s kotarskim vijećnicima. "Dane otvorenih vrata uveli smo kako bismo građanima tijekom cijele godine bili dostupni u prostorijama GK Mertojak, na adresi Doverska 17. Održavat će se prvog ponedjeljka u mjesecu u 19 sati, kada će građani vijećnicima moći iznijeti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije. Građani nam se mogu obratiti i putem e-pošte te preko tajnice", istaknula je Cicvarić Goreta.

Najavila je i nastavak inicijative za pokretanje službene internetske stranice Gradskog kotara Mertojak. "Nastavili smo i s inicijativom za pokretanje web-stranice Gradskog kotara. Dostupnost i otvorenu komunikaciju s građanima nastavit ćemo njegovati i u sljedeće četiri godine", zaključila je predsjednica Vijeća.

Građanima ponovno dostupna i kotarska tajnica

Stanovnici Mertojaka svoje prijedloge, pitanja i primjedbe mogu uputiti Vijeću na adresu elektroničke pošte gkmertojak@split.hr, osobno tijekom Dana otvorenih vrata ili posredstvom tajnice Gradskog kotara. Iz Vijeća ističu da su, zahvaljujući gradonačelniku, tajnice ponovno dostupne u gradskim kotarima.

Na Mertojaku tu dužnost obnaša Slavica Tomaš, čije je radno vrijeme od 7 do 15 sati. Građani je mogu kontaktirati putem elektroničke pošte slavica.tomas@split.hr ili telefonom na broj 021 310 351.