Kuglači Mertojaka ostvarili su uvjerljivu pobjedu protiv gradskog rivala Poštara, slavivši s maksimalnih 8:0 uz impresivnih 3.803 srušena čunja. Samo dan nakon zahtjevnog europskog ogleda protiv slovenskog Triglava iz Kranja, splitska momčad pokazala je iznimnu kvalitetu i potvrdila da još ima što reći u borbi za naslov prvaka.

Protiv Poštara su Splićani pružili gotovo besprijekornu predstavu, a umor od prethodnog dana nije se osjetio.

Mertojak je tako ostvario zacrtani cilj, dvije pobjede u dva dana, i dodatno podigao samopouzdanje uoči nastavka sezone.

Zaprešić iznenađujuće izgubio, borba za vrh sve zanimljivija

Dok Mertojak hvata pobjednički ritam, njegov veliki konkurent Zaprešić prolazi kroz neočekivanu rezultatsku krizu. Nakon poraza u Ligi prvaka, Zaprešić je izgubio i prvenstveni susret u Zaboku, i to protiv posljednjeplasirane momčadi. Posebno je zanimljivo da su kuglači Zaprešića srušili čak 3.908 čunjeva, ali je petorica od šestorice igrača izgubila svoje pojedinačne dvoboje. Frozy Zabok tako je stigao do velike pobjede rezultatom 5:3.

Zaprešiću je to već treći uzastopni poraz, čime se dodatno zakomplicirala borba za naslov prvaka, ali i za ostanak u ligi. Do završetka prvog dijela prvenstva preostao je još važan dvoboj. Sljedeće subote u Požegi će se sastati Nove nade i Zadar, a pobjednik tog susreta preuzet će vrh prvenstvene ljestvice.

Mertojak ponovno pokazao pravo lice

Protiv Poštara je Mertojak prikazao upravo ono što se od ove momčadi očekivalo od početka sezone. Dominantna igra, odlični pojedinačni rezultati i maksimalna pobjeda pokazatelj su da splitski kuglači imaju kvalitetu za borbu s najboljima. Iako je tijekom dosadašnjeg dijela prvenstva propušteno nekoliko prilika, zaostatak od samo jednog boda više ne izgleda nedostižno. Posebno je važno što će Mertojak u nastavku sezone na domaćem terenu ugostiti i Zaprešić i Zadar.

Slijedi uzvrat Lige prvaka u Sloveniji

Pred kuglačima Mertojaka sada su novi izazovi. Sljedećeg tjedna na rasporedu je pojedinačno prvenstvo Dalmacije, koje će se održati na kuglani Šubičevac u Šibeniku. Posebno važan bit će 5. prosinca, kada Mertojak gostuje kod Triglava u Kranju u uzvratnoj utakmici Lige prvaka. Splićani na uzvrat putuju s prednošću od 5:3 iz prvog susreta. Prvenstveno natjecanje nastavlja se 9. siječnja 2027. godine.

Pojedinačni rezultati utakmice Poštar – Mertojak (0:8)

D. Bjelkić – D. Dimitrovski 0:1 (564:596)

– 0:1 (564:596) M. Kolić – B. Vlakevski 0:1 (606:640)

– 0:1 (606:640) A. Burnać – L. Požega 0:1 (595:617)

– 0:1 (595:617) A. Ratković – D. Prađeno 0:1 (627:643)

– 0:1 (627:643) T. Odrljin – N. Muše 0:1 (639:652)

– 0:1 (639:652) Lj. Žuljević / T. Radovniković – I. Totić 0:1 (524:655)

Ukupan rezultat: Poštar – Mertojak 0:8 (3555:3803).