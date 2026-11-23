Nastup Jakova Jozinovića na splitskoj Rivi postao je tema dviju suprotstavljenih peticija. Nakon inicijative kojom se od splitskog gradonačelnika Tomislava Šute traži otkazivanje koncerta, pokrenuta je nova peticija kojom se zahtijeva upravo suprotno, da mladi pjevač ostane dio najavljenog novogodišnjeg programa.

Na internetskoj platformi Peticije.hr u ponedjeljak, 23. studenoga 2026. godine, objavljena je inicijativa pod nazivom "MLADE NA RIVU! Protiv otkaza koncerta Jakova u Splitu".

Peticija je upućena Gradu Splitu, a njezini pokretači poručuju kako ne žele da se već najavljeni nastup otkaže niti da Jozinovića zamijeni drugi izvođač. Nova inicijativa pojavila se nakon što je pokrenuta peticija protiv njegova nastupa na Rivi, u kojoj se od gradskih vlasti traži otkazivanje koncerta uz poruku „Vukovar nas obvezuje”. Tako se oko nastupa mladog pjevača razvila rasprava koja je sada dobila i svoj nastavak na platformi za građanske inicijative.

"Mladi žele Jakova i ne žele zamjenu"

Pokretač/i nove peticije ističe/u kako je Split grad koji treba okupljati ljude te smatraju da najavljeni novogodišnji program ne bi trebalo mijenjati zbog političkih prijepora.

"Mladi žele Jakova i ne žele zamjenu. Split je europski grad, ne robuje politici", stoji u sažetku inicijative.

Autori peticije posebno naglašavaju da se ne radi samo o želji za nastupom jednog izvođača, nego i o planovima posjetitelja koji su dolazak u Split organizirali upravo zbog najavljenog programa. Prema njihovim tvrdnjama, dio publike iz drugih hrvatskih gradova već je rezervirao i platio smještaj, računajući na novogodišnje slavlje na splitskoj Rivi.

"Iz cijele Hrvatske uplaćeni su smještaji radi Jakova, odnosno za cijeli novogodišnji program koji je objavljen još u listopadu", navodi se u peticiji. Time želi/e upozorit/i da bi eventualna promjena programa mogla razočarati one koji su već isplanirali putovanje i boravak u Splitu.

"Ne radite od Splita grad slučaj"

U nastavku inicijative autor/i ponovno ističu kako žele da mladi iz cijele Hrvatske dođu na splitsku Rivu i ondje dočekaju Novu godinu.

"Mladi žele na Rivu! Split ne robuje politici, Split je europski grad i ne radite od njega drame i grad slučaj", poručuju.

Njihova je poruka da novogodišnja proslava treba ostati događaj namijenjen zabavi i okupljanju građana, bez dodatnih podjela oko izbora izvođača.

Peticija tako predstavlja izravan odgovor na raniju inicijativu koja traži otkazivanje Jozinovićeva nastupa. Dok jedni smatraju da postoje razlozi zbog kojih mladi pjevač ne bi trebao nastupiti na Rivi, drugi ističu da se već objavljeni program treba poštovati i da publika ima pravo uživati u koncertu koji je najavljen.

Cilj je prikupiti 5.000 potpisa

Nova peticija objavljena je pod korisničkim imenom „Casper 2”, a svrstana je u kategoriju prava građana. Pokretači su postavili cilj od 5.000 potpisa. Prema podacima navedenima uz inicijativu, u trenutku njihova bilježenja prikupljeno je 18 potpisa, dok je do postavljenog cilja nedostajalo još 4.982. Riječ je o početnom broju potpisa, a njihov se ukupan broj može mijenjati kako se inicijativa bude širila.

Dvije peticije, dva suprotna zahtjeva

Podsjetimo, ranije je pokrenuta peticija kojom se traži otkazivanje Jozinovićeva nastupa na splitskoj Rivi. Njezini su pokretači svoj zahtjev povezali s Vukovarom, što je istaknuto i u poruci „Vukovar nas obvezuje”. Nova peticija sada donosi drukčiji pogled na cijelu situaciju. Njezini autori naglasak stavljaju na mladu publiku, već najavljeni novogodišnji program i činjenicu da su pojedini posjetitelji, prema njihovim tvrdnjama, unaprijed platili smještaj zbog dolaska u Split. U središtu rasprave tako više nije samo pitanje tko će nastupiti na Rivi, nego i treba li već objavljeni program mijenjati nakon reakcija dijela javnosti. Obje su inicijative upućene prema gradskim vlastima, a zasad nema potvrde da će bilo koja od njih dovesti do promjene najavljenog programa.

Hoće li Grad Split zadržati prvotni plan ili će se oglasiti o suprotstavljenim zahtjevima građana, tek treba vidjeti.