Meri Goldašić napravila veliki korak nakon razvoda: “Novo poglavlje života”

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Meri Goldašić, svojim je pratiteljima otkrila još jednu veliku promjenu nakon razvoda.

Naime, na Instagramu je promijenila korisničko ime te se sada predstavlja kao Meri Banovac, čime je potvrdila da više ne nosi prezime bivšeg supruga.

Iako sama nije dodatno komentirala razlog promjene, jasno je da je riječ o još jednom koraku kojim je simbolično zatvorila jedno životno poglavlje.

Podsjetimo, Meri je krajem prošle godine objavila da se razvodi od Jurice Goldašića. Tada je naglasila kako odluka nije donesena preko noći, već nakon dugog razdoblja razgovora i zajedničkog promišljanja, istaknuvši da su se razišli u dobrim odnosima te da će im djeca i dalje biti najveći prioritet.

Nedugo nakon razvoda prvi je put otvoreno progovorila o novom životnom razdoblju, priznavši da joj je trebalo vremena da zacijeli, ali i da je u cijelom procesu pronašla unutarnji mir. Istaknula je kako se sada želi posvetiti sebi, sinovima i stvaranju stabilnog života, a ljubav joj trenutačno nije na prvom mjestu.

Promjena prezimena tako predstavlja još jedan znak novog početka za influencericu, koja posljednjih mjeseci otvoreno govori o izazovima koje je donio razvod, ali i o osobnom rastu kroz koji prolazi, piše Dnevnik.hr.