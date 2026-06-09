Menadžer: "Pašalić će se vratiti u Hajduk"

Hrvtaski nogometni agent Marko Naletilić u razgovoru za TuttoMercatoWeb osvrnuo se na sezonu svojih klijenata, Marija Pašalića (31) iz Atalante i Sandra Kulenovića (26) iz Torina. Komentirao je budućnost Luke Modrića (40) te potencijal Petra Sučića (22) i Martina Baturine (23) u Serie A. Otkrio je i Pašalićev plan za kraj karijere, koji uključuje povratak u Hajduk, u kojem je započeo karijeru i odigrao 39 utakmica.

Chelsea ga je kao 19-godišnjaka doveo za 2.5 milijuna eura, nakon čega je bio na posudbama u Elcheu, Monacu, Milanu i moskovskom Spartaku. Od 2018. igra za Atalantu.

Pašalić se želi vratiti u Hajduk

Naletilić je prvo komentirao sezonu hrvatskog reprezentativca i Atalante, koja je završila sedma u talijanskom prvenstvu.

"S obzirom na kvalitetu momčadi, mislim da su ipak trebali izboriti barem Europa ligu. No, nakon jako lošeg početka sezone zaostatak u bodovima bio je prevelik da bi se nadoknadio. Realno, Atalanta je momčad za treće ili četvrto mjesto u Serie A", rekao je Naletilić i dodao: "Pašalić je dao dobar doprinos s obzirom na to da u drugom dijelu sezone nije uvijek bio u početnoj postavi. Sada je iznimno motiviran za Svjetsko prvenstvo."

Pašalić je nedavno produžio ugovor s klubom iz Bergama do 2028. godine, a Naletilić je otkrio njegove dugoročne planove. "On bi svoju inozemnu karijeru želio završiti u Bergamu, a zatim se vratiti u Hajduk. Vidjet ćemo što budućnost donosi. U nogometu se ne može baš sve isplanirati, nikad se ne zna."

Kulenovićeva prilagodba u Torinu

Agent se osvrnuo i na prvu sezonu Sandra Kulenovića u Torinu, koji ga je doveo iz Dinama.

"Kulenović je igrač Torina. Kod Baronija je dobivao puno minuta i dobro je krenuo. Kod D'Averse je igrao puno manje i nije zabio onoliko koliko bi napadač njegove razine trebao i želio. Zbog toga ima još više motivacije i ambicije da dobro odigra u nadolazećoj sezoni. Jako je zadovoljan i ponosan što je igrač Torina."

"Sučić i Baturina mogu postati svjetska klasa"

Iako im nije agent, Naletilić je pohvalio Petra Sučića i Martina Baturinu, koji su se brzo prilagodili Serie A.

"Nije mi bilo teško predvidjeti njihov uspon jer ih dobro poznajem kao igrače. Očekujem da će nastaviti rasti do razine vrhunskih europskih, ako ne i svjetskih nogometaša. Potencijal za to postoji."

"Modrić je uzor i jedan od najvećih ikad"

Za kraj, Naletilić je izrazio nadu da će Luka Modrić ostati u Milanu. "Za Serie A bilo bi sjajno da Modrić odluči odigrati još jednu godinu u dresu Rossonera. Ipak, to će on odlučiti", rekao je Naletilić i zaključio riječima hvale za kapetana Hrvatske.

"Za mene je on jedan od najvećih veznjaka svih vremena. Sportski je uzor na terenu i izvan njega. On je netko tko svakim danom pokazuje kako se u svakom pogledu treba ponašati pravi genij."