Menadžer Bubalo javno se obrato Šuti: "Zaposlenici su vam 'Bože sačuvaj'"

Ivan Bubalo, dugogodišnji menadžer i organizator brojnih glazbenih događanja, koji je tijekom lokalne predizborne kampanje bio među najglasnijim kritičarima bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka te javno podržavao Tomislava Šutu, uputio je otvoreno pismo aktualnom gradonačelniku Splita u kojem mu, uz pohvale za dio dosadašnjeg rada, upućuje niz oštrih kritika i prijedloga.

Pismo je naslovio "Split je još uvijek i moj!", a na samom početku ističe kako se politikom tijekom karijere gotovo nikada nije želio baviti.

"Previše volim svoj grad da vam ne bih uputio ovo pismo", poručio je Bubalo, dodajući kako je tijekom više od 45 godina rada samo jednom surađivao s gradskom politikom.

Navodi da je pratio Šutin rad od početka mandata te smatra da je dio poteza vrijedan pohvale, ali i da je napravljeno nekoliko ozbiljnih pogrešaka.

"Bahatost i lažljivost"

Bubalo se osvrnuo i na svoje iskustvo s gradskom upravom tijekom organizacije oproštajnog koncerta Tereze Kesovije.

Zahvalio je gradonačelniku na podršci koncertu, ali je pritom kritizirao dio zaposlenika Banovine.

"Odmah su pokazali sve odlike zbog kojih nisam želio raditi s politikom, a to su bahatost i lažljivost. Ono što je meni posebno grozno jest da se po tri ili četiri dana ne javljaju na telefon", napisao je.

Dodao je kako bi, da je na mjestu gradonačelnika, takvo ponašanje sankcionirao.

"Split je na posljednjem mjestu"

Posebno je kritizirao organizaciju manifestacija u gradu, ustvrdivši kako je Split, unatoč velikim potencijalima, posljednji među hrvatskim gradovima po važnim događanjima.

"Iako imate zaposlene u Banovini, Turističkoj zajednici i poduzeću Žnjan, Split je na posljednjem mjestu po vrlo važnim manifestacijama za naš turizam, a rezultati su jedna velika nula", napisao je.

Tvrdi i da je prošle godine Gradu proslijedio kontakte za moguća gostovanja svjetskih glazbenih zvijezda poput Toma Jonesa, Metallice i Lennyja Kravitza, no da, kako navodi, nije dobio odgovor.

"Netko vas je debelo preveslao"

Najveći dio pisma posvetio je Splitskom festivalu, čije je izmjene oštro kritizirao.

"Napravili ste nešto što se ne bi usudio napraviti gotovo nitko, a to je da ste ukinuli simbol Splita, Dalmacije pa i Hrvatske – Splitski festival", poručio je Šuti.

Dodao je kako smatra da održavanje festivala u rujnu nije pravo rješenje te da se time, prema njegovu mišljenju, gubi smisao manifestacije koja bi trebala predstavljati nove pjesme.

"Netko vas je debelo preveslao", napisao je, pozvavši gradonačelnika da vrati festival u njegov tradicionalni oblik.

U jednoj od najupečatljivijih poruka upozorio je da bi upravo taj potez mogao obilježiti Šutin mandat.

"Sve dobro što napravite u ove četiri ili osam godina pamtit će vas se samo po tome da ste 'ugasili' Splitski festival", poručio je.

Kritizirao Ultru, predložio nove manifestacije

Bubalo se u pismu osvrnuo i na festival Ultra Europe, ocijenivši kako nije dobro rješenje istodobno financirati takvu manifestaciju i uvoditi ograničenja prodaje alkohola u gradu.

Predložio je i niz novih događanja, među kojima su predstave po gradskim kotarevima, povratak manifestacije "Karet na balinjere", obilježavanje Dana Tome Bebića te novu manifestaciju "Noć splitskih legendi", na kojoj bi se, kako smatra, odavalo priznanje najvećim imenima splitskog sporta, kulture, glazbe i umjetnosti.

Na kraju pisma poželio je Šuti uspješan mandat i poručio da želi da Split ponovno postane grad po kojem će se, kako kaže, govoriti: "Nima Splita do Splita".