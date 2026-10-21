Meloni uvodi stroge kazne za maloljetne nasilnike: Roditelji će plaćati štetu, za organiziranje nasilja prijeti i do 12 godina zatvora

Talijanska vlada odobrila je novi sigurnosni dekret nakon nasilnih nereda u Milanu. Predviđene su strože kazne za organizirano nasilje, novčane sankcije roditeljima maloljetnika te nove policijske ovlasti. Promjene otvaraju i pitanja o pravima djece i granicama državne represije.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni najavila je znatno stroži obračun s nasiljem na ulicama, organiziranim skupinama izgrednika i maloljetnicima koji sudjeluju u kaznenim djelima. Talijanska vlada u utorak, 20. listopada, odobrila je novi sigurnosni dekret koji donosi niz promjena u kaznenom zakonodavstvu, uključujući zatvorske kazne, novčane sankcije i veću odgovornost roditelja.

Kako izvještavaju talijanska novinska agencija ANSA i televizija Sky TG24, neposredan povod za donošenje novih mjera bili su nasilni neredi u Milanu, tijekom kojih su zabilježeni napadi na policiju, razbijanje izloga i pljačke trgovina.

Jedna od najvažnijih novosti jest uvođenje posebnog kaznenog djela povezanog s organiziranim nasiljem tijekom javnih okupljanja.

Prema informacijama koje prenosi ANSA, sudjelovanje u nasilnim izgredima u skupini od najmanje pet osoba može se kažnjavati zatvorom do pet godina i novčanom kaznom do 20.000 eura.

Posebno stroge kazne predviđene su za organiziranje i poticanje nasilnih skupina. Prema talijanskim medijima, za najteže oblike organiziranja takvog nasilja predviđene su kazne do 12 godina zatvora.

Strože se kažnjavaju i izgredi tijekom kojih počinitelji skrivaju identitet ili ozlijede druge osobe.

Roditelji će plaćati za nasilje svoje djece

Veliku pozornost izazvale su odredbe koje se odnose na roditelje maloljetnih počinitelja.

Novi dekret predviđa novčane kazne od 500 do 1000 eura za roditelje maloljetnika koji sudjeluju u nasilju tijekom javnih okupljanja. U slučaju ponavljanja prekršaja kazne se mogu udvostručiti.

Osim toga, roditelji će se suočiti s naplatom štete koju njihova djeca počine na javnoj ili privatnoj imovini.

Meloni je objasnila da će za štetu na javnoj imovini nalog za plaćanje moći izdati prefekt, dok će vlasnici oštećene privatne imovine moći sudskim putem zatražiti ovršnu ispravu.

Prema njezinim riječima, oštećenici bi tako trebali brže doći do naknade štete.

Posebno značajna promjena odnosi se na kaznenu odgovornost maloljetnika.

Dosadašnji talijanski sustav za osobe između 14 i 18 godina zahtijeva pojedinačnu procjenu njihove sposobnosti razumijevanja značenja vlastitih postupaka.

Novim dekretom uvodi se pretpostavka te sposobnosti za maloljetnike koji su navršili 14 godina, uz mogućnost dokazivanja suprotnog.

To ne znači automatsku zatvorsku kaznu za svakog četrnaestogodišnjaka, ali predstavlja važnu promjenu u načinu utvrđivanja kaznene odgovornosti.

Talijanski mediji navode i proširenje mogućnosti naknadnog uhićenja na temelju dokaza prikupljenih nakon počinjenja nasilja, uključujući slučajeve u kojima su počinitelji maloljetnici.

Policija će moći preventivno zadržavati i šesnaestogodišnjake

Novi propisi proširuju mogućnost preventivnog policijskog zadržavanja osoba za koje postoji procjena da predstavljaju sigurnosnu prijetnju.

Mjera će se moći primjenjivati i na mjestima velikih okupljanja, a obuhvaćat će i maloljetnike koji su navršili 16 godina.

Policijski dužnosnici dobivaju i mogućnost izricanja zabrana okupljanja maloljetnicima koji sudjeluju u skupinama s prijetećim ili nasilnim ponašanjem.

Talijanska vlada odlučila je poslati još 500 vojnika u Milano, gdje će do 31. prosinca pomagati u održavanju javne sigurnosti.

Za njihovo angažiranje predviđeno je 4,7 milijuna eura.

Ipak, prijedlog da vojnici dobiju dodatne policijske istražne ovlasti nije prihvaćen. ANSA izvještava da je to pitanje bilo predmet razgovora između vlade i predsjedničkog ureda.

Kritičari upozoravaju: Strože kazne ne rješavaju uzroke nasilja

Dok vlada Giorgije Meloni nove mjere predstavlja kao nužan odgovor na nasilje, dio talijanske javnosti i medija upozorava na moguće posljedice.

Talijanski portal Linkiesta ocjenjuje da povećavanje broja kaznenih djela i strože kažnjavanje ne mogu sami po sebi riješiti uzroke maloljetničkog nasilja, društvenog nezadovoljstva i problema u održavanju javnog reda.

Posebno se otvara pitanje proporcionalnosti mjera prema maloljetnicima te njihove usklađenosti s načelima maloljetničkog pravosuđa.

Novi dekret odobren je na sjednici talijanske vlade, no njegovu konačnu primjenu i pravne učinke treba pratiti kroz službenu objavu i daljnji zakonodavni postupak.