Melnjak upisao 150. nastup za Hajduk

Hajduk danas s početkom od 15 sati igrao s Vukovarom 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u okviru 27. kola SuperSport HNL-a. Hajduk koji je poveo u 6. minuti nakon što je Livaja realizirao kazneni udarac, u 33. je minuti Brajković povećao prednost, u 47. je minuti zabio i Rebić, u 64. Pukštas, a u 84. Šego. Vlasenko je u 89. minuti zabio autogol za konačnih 0:6 i veliku pobjedu Hajduka.

Hajdukov branič Dario Melnjak danas je upisao 150. nastup za Hajduk. U utakmici protiv Vukovara ušao je u 60. minuti kada je zamijenio Hrgovića. U 150. je nastupa čak 107 bio u početnom sastavu, zabio je 15 golova i dodao 18 asistencija. Prosječno igra 67 minuta po utakmici.

U Hajduk je stigao „slavne“ sezone 2021./2022., kada je Hajduk osvojio Kup. Najvažniju je utakmicu odigrao protiv Rijeke upravo u Kupu na Poljudu u istoj sezoni kada je u finalu zabio dva gola.