MELNJAK UOČI PAFOSA: "Moraš biti spreman za sve pozicije u ovim godinama"

Hajduk sutra s početkom od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparske momčadi Pafos FC-a.
Igrač Bijelih Dario Melnjak na press-konferenciji uoči susreta odgovarao je na novinarska pitanja.
Kakva je atmosfera u svlačionici i kako gledate na Pafos u usporedbi sa Žilinom?
- Jako je dobra, cilj nam je daljnji prolazak. U usporedbi sa Žilinom, druga je ekipa i stil. Mislim da smo kroz povijest naučili da je do nas i da moramo ići po pobjedu.
Kolika je razlika igranja na dvije pozicije?
- Defanzivno su drugi razlozi, ali sve je to lijevo i vjerujem da moraš biti spreman za sve pozicije u ovim godinama.
Ritam je drugačiji, odgovara li Vam to i kako gledate na to što Hajduka dalje očekuje?
- Pripreme su bile kraće, vjerujem da napredujemo kao ekipa i da će nam dizanje forme biti u ulzaznoj putanji i da ćemo biti puno bolji i ozbiljniji.
Kako biste opisali svojih 5 godina u Hajduku i kako je biti dio Hajduka?
- Zanimljivo je, ali uvijek je lijepo i uz lijepe i manje lijepe trenutke. Ne bih rekao da ću biti kapetan. Sretan sam, dobro se osjćam i daj Bože da to što više potraje.
Kako gledate na prvi i uzvratnu utakmicu?
- Volimo imati loptu, pobijediti, ali i njih će se nešto pitati.
Je li Vaša prednost što imate dvije utakmice više ili igrati prijateljske kao Pafos?
- Po mom je iskustvu bitnije su ove bitne utakmice.
Kakvu atmosferu očekujete?
- Kao i uvijek, spektakularnu.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0