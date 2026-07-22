MELNJAK UOČI PAFOSA: "Moraš biti spreman za sve pozicije u ovim godinama"

Hajduk sutra s početkom od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparske momčadi Pafos FC-a.

Igrač Bijelih Dario Melnjak na press-konferenciji uoči susreta odgovarao je na novinarska pitanja.

Kakva je atmosfera u svlačionici i kako gledate na Pafos u usporedbi sa Žilinom?

Jako je dobra, cilj nam je daljnji prolazak. U usporedbi sa Žilinom, druga je ekipa i stil. Mislim da smo kroz povijest naučili da je do nas i da moramo ići po pobjedu.

Kolika je razlika igranja na dvije pozicije?

Defanzivno su drugi razlozi, ali sve je to lijevo i vjerujem da moraš biti spreman za sve pozicije u ovim godinama.

Ritam je drugačiji, odgovara li Vam to i kako gledate na to što Hajduka dalje očekuje?

Pripreme su bile kraće, vjerujem da napredujemo kao ekipa i da će nam dizanje forme biti u ulzaznoj putanji i da ćemo biti puno bolji i ozbiljniji.

Kako biste opisali svojih 5 godina u Hajduku i kako je biti dio Hajduka?

Zanimljivo je, ali uvijek je lijepo i uz lijepe i manje lijepe trenutke. Ne bih rekao da ću biti kapetan. Sretan sam, dobro se osjćam i daj Bože da to što više potraje.

Kako gledate na prvi i uzvratnu utakmicu?

Volimo imati loptu, pobijediti, ali i njih će se nešto pitati.

Je li Vaša prednost što imate dvije utakmice više ili igrati prijateljske kao Pafos?

Po mom je iskustvu bitnije su ove bitne utakmice.

Kakvu atmosferu očekujete?

Kao i uvijek, spektakularnu.