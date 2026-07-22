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MELNJAK UOČI PAFOSA: "Moraš biti spreman za sve pozicije u ovim godinama"

Bijeli će odmjeriti snage s Pafosom od 21 sat

Hajduk sutra s početkom od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparske momčadi Pafos FC-a.

Igrač Bijelih Dario Melnjak na press-konferenciji uoči susreta odgovarao je na novinarska pitanja.

Kakva je atmosfera u svlačionici i kako gledate na Pafos u usporedbi sa Žilinom?

  • Jako je dobra, cilj nam je daljnji prolazak. U usporedbi sa Žilinom, druga je ekipa i stil. Mislim da smo kroz povijest naučili da je do nas i da moramo ići po pobjedu.

Kolika je razlika igranja na dvije pozicije?

  • Defanzivno su drugi razlozi, ali sve je to lijevo i vjerujem da moraš biti spreman za sve pozicije u ovim godinama.

Ritam je drugačiji, odgovara li Vam to i kako gledate na to što Hajduka dalje očekuje?

  • Pripreme su bile kraće, vjerujem da napredujemo kao ekipa i da će nam dizanje forme biti u ulzaznoj putanji i da ćemo biti puno bolji i ozbiljniji.

Kako biste opisali svojih 5 godina u Hajduku i kako je biti dio Hajduka?

  • Zanimljivo je, ali uvijek je lijepo i uz lijepe i manje lijepe trenutke. Ne bih rekao da ću biti kapetan. Sretan sam, dobro se osjćam i daj Bože da to što više potraje.

Kako gledate na prvi i uzvratnu utakmicu?

  • Volimo imati loptu, pobijediti, ali i njih će se nešto pitati.

Je li Vaša prednost što imate dvije utakmice više ili igrati prijateljske kao Pafos?

  • Po mom je iskustvu bitnije su ove bitne utakmice.

Kakvu atmosferu očekujete?

  • Kao i uvijek, spektakularnu.
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