MELNJAK NAKON VELIKE POBJEDE NAD AJAXOM: „Možda najbolja utakmica Hajduka u posljednjih deset godina! Nadamo se što manjoj kazni”

Dario Melnjak nakon pobjede nad Ajaxom nije skrivao koliko mu znači uspjeh splitske momčadi. Iskusni Hajdukov nogometaš smatra da je publika na Poljudu svjedočila jednoj od najboljih predstava Bijelih u posljednjih nekoliko godina.

– Odlična utakmica, možda i najbolja Hajdukova posljednjih godina, možda čak i desetljeća. Protiv najvećeg kluba u posljednjih nekoliko godina sigurno. Dobar protivnik, odlična kvaliteta, ali mislim da smo parirali kvalitetom, dobrim potezima, šansama i borbom. Cijeli stadion, klupa i igrači na terenu, svi su disali kao jedan – kazao je Melnjak.

„Bilo je uživanje gledati momke s klupe”

Ajax je u Split stigao kao favorit, ali Hajduk je od prve minute pokazao da se ne namjerava povući pred renomiranim protivnikom.

– Do mog ulaska s klupe stvarno je bilo uživanje gledati momke. Koliko dobro igraju, koliko puta pogađaju prava rješenja i kako cijelo prvo poluvrijeme kontroliraju utakmicu. Ajax je u drugom poluvremenu morao malo više riskirati. Izjednačili su, ali mi smo vrlo brzo ponovno poveli, što nam je na kraju bilo dovoljno za pobjedu.

Na pitanje o velikoj razlici u tržišnoj vrijednosti dviju momčadi, Melnjak je istaknuo da takve stvari nisu bile u fokusu igrača.

– Nismo ni u jednom trenutku o tome razmišljali. Vjerujem da je puno nas u sebi razmišljalo da možemo do tri boda. To smo i ostvarili.

Pohvale Garciji: „Plan je bio biti svoj”

Posebno je istaknuo pripremu trenera Gonzala Garcije, čiji je plan Hajduk uspješno provodio na terenu.

– Plan je bio biti svoji, imati loptu u posjedu što je više moguće. U tome smo uspijevali cijelo prvo poluvrijeme, a u nekoliko smo ih navrata dobro iznenadili našim tranzicijama.

Melnjak smatra da je zajedništvo jedan od ključnih razloga Hajdukova napretka.

– Očekivao sam dosta slično od Ajaxa onome što smo vidjeli, s nekoliko igrača koji odskaču kvalitetom. Ali mi kao ekipa izgledamo dobro iz tjedna u tjedan. Nakon ulaska u grupu kao da nam je pao kamen s leđa. Ekipa raste i diše zajedno.

Iako su Bijeli odigrali borbenu utakmicu, Melnjak naglašava da pobjeda nije ostvarena samo zahvaljujući energiji.

– Svakako je recept igrati muški i hajdučki, ali ja bih rekao da je tu bilo puno kvalitete, puno mirnih i pravih odluka, uz malo neprisiljenih pogrešaka.

„Prekid? Bolje je ne komentirati. Nadamo se što manjoj kazni”

Veliku pobjedu zasjenio je i prekid utakmice, o kojem Melnjak nije želio previše govoriti.

– Mislim da je to stvarno bolje ne komentirati previše. Svatko pametan zna što bih odgovorio. Tri boda su tu i nadamo se što manjoj kazni – poručio je.

Unatoč velikom slavlju, u Hajdukovoj svlačionici već se razmišlja o nastavku prvenstva i nedjeljnom susretu protiv Varaždina.

– Treba vjerovati, ali treba ostati na zemlji. Ovo je samo jedna od pobjeda, već u nedjelju je Varaždin. Danas ćemo proslaviti, zatvoriti ovu priču i od sutra je fokus na Varaždinu.

Dodao je kako je atmosfera u svlačionici nakon utakmice bila mirnija nego što bi mnogi očekivali.

– Iznenadili biste se koliko je zapravo mirno u svlačionici. Bilo je slavlja, naravno, ali dosta se toga već smirilo. Danas malo proslaviti, a sutra ozbiljno za Varaždin.

„Ni u jednom trenutku nisam požalio što sam ostao”

Melnjak je govorio i o tome koliko ova momčad može napraviti u Europi te što bi moglo biti presudno u nastavku sezone.

– Ekipa stvarno diše jedan za drugoga. Možda je i to recept. Biti skroman, ostajati na zemlji nakon ovakvih pobjeda i već u sljedećoj utakmici biti još bolji.

Za kraj je dobio i osobno pitanje – je li mu, nakon svega, drago što je ostao u Hajduku.

Njegov odgovor bio je kratak i jasan:

– Ni u jednom trenutku nisam požalio.