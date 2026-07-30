Melnjak nakon teškog poraza: "Ostaje žal što nismo izdržali tu minutu i pol"

Hajduk je danas s početkom od 19 sati po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) na stadionu Alphamega u Limassolu igrao uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa, a slavio je Pafos rezultatom 4:0.

Iako su Bijeli na Cipar stigli s prednošću nakon što su u prvoj utakmici na Poljudu pobijedili s 2:0, nisu uspjeli odoljeti naletima Pafosa koji ih je, blago rečeno, deklasirao. Prije tri godine, Hajduk je izgubio od PAOK-a, grčke momčadi, a čini se da ih grčka tragedija ni ove godine nije uspjela zaobići.

Evo kako je utakmicu komentirao Dario Melnjak.

"Čestitke Pafosu, danas su bili bolja ekipa. Ostaje žal što nismo izdržali tu minutu i pol. Imamo utakmicu već u nedjelju, a onda i u četvrtak. Igrali smo protiv dobre ekipe, ali mogli smo bolje", kazao je nakon poraza Melnjak.

Hajduk u nedjelju gostuje u Varaždinu.

"Imamo dva dana za oporavit se i bit bolji u nedjelju", kazao je Melnjak.