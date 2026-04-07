Melnjak nakon pobjede: "U svlačionici je odlična atmosfera, nastavljamo igrati svoj stil"

Bijeli dominirali od prve minute, kapetan stigao Caktaša na vrhu ljestvice strijelaca u eri Lige 10

U posljednjem susretu 28. kola SuperSport HNL-a Hajduk je na gostovanju kod Istre 1961 upisao sigurnu pobjedu rezultatom 3:1, potvrdivši dobru formu i nastavak borbe za vrh ljestvice.

Momčad Gonzala Garcíje od samog početka nametnula je ritam igre i kontrolirala susret, ne dopuštajući domaćinu ozbiljnije prilike sve do same završnice.

ISTRA 1961 – HAJDUK 1-3: Pobjeda Hajduka u Puli, Pajaziti upisao prvijenac, Huram debitirao

Livaja ponovno ključan

Junak susreta bio je kapetan Marko Livaja, koji je zabio dva pogotka. Prvi je postigao u 23. minuti, dok je u 58. minuti drugim golom praktički riješio pitanje pobjednika.

Time je Livaja stigao do brojke od 90 pogodaka u eri Lige 10, čime se izjednačio s Mijom Caktašem na vrhu vječne ljestvice strijelaca.

Između njegova dva gola, u 51. minuti, u strijelce se upisao i mladi Adrion Pajaziti, kojem je to bio prvi pogodak ove sezone u SHNL-u.

Počasni pogodak za Istru postigao je Charles Agada u 84. minuti.

Melnjak: “Dominirali smo od prve minute”

Nakon susreta zadovoljan je bio Dario Melnjak, koji se vratio u početnu postavu.

“Prvo, sretan Uskrs svima! U ovoj smo utakmici svi uživali – i mi na terenu i naši navijači. Dominirali smo od prve minute, stvarali šanse i realno smo mogli zabiti još koji gol, ali najvažnija su tri boda”, rekao je Melnjak.

Dodao je i kako uživa u nogometu više nego ranije u karijeri.

“Uvijek je lijepo igrati. Možda čak i više uživam u ovim godinama nego kad sam bio mlađi. U svlačionici je odlična atmosfera, nastavljamo igrati svoj stil i vjerujem da ćemo skupljati bodove do kraja sezone”, zaključio je.

Hajduk je ovom pobjedom poslao jasnu poruku konkurenciji, a ovakva igra i raspoloženi Livaja daju dodatni optimizam u nastavku prvenstva.

