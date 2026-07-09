MELNJAK NAKON POBJEDE: "Livaja je naš najbolji igrač"

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli u Slovačku idu s prednošću od 2:0 zahvaljujući pogocima Brajkovića i De Almeide.

Izjavu za medije nakon susreta dao je igrač Hajduka Dario Melnjak, koji je od početka utakmice nosio kapetansku traku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako ste vidjeli utakmicu?

Osjećaj je dobar bio od prve minute, dobro smo se osjećali, bila je dobra energija uz puno šansi, zabili smo dva pogotka. Oni rezultatski ostaju živi, ali dobri smo i mislim da nema brige.

Hajduk je bio puno rastrčaniji…

Čeka nas druga utakmica, moramo nastaviti ovako biti svoji i nastaviti s ovakvom energijom.

Imali ste i kapetansku traku od početka susreta…

To je, naravno, uvijek poseban osjećaj.

Jeste li očekivali da će se novi igrači brzo prilagoditi?

Trener je nogometno jako inteligentan, svima uvijek poželimo sreću, ovo je tek prva utakmica, ali jako dobro su ušli u nju i nadam se da će nastaviti tako na sljedećima.

Možete li se nositi s njima?

U idućoj su utakmici oni domaćini, vjerujem da će krenuti jače, mi moramo krenuti još jače.

Livaja je ušao u 86. minuti…

Livaja je naš najbolji igrač.

Kako komentirate atmosferu?

Kao i uvijek, jako lijepa atmosfera, bit će i još bolja budemo li ovako nastavili.