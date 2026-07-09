MELNJAK NAKON POBJEDE: "Livaja je naš najbolji igrač"

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli u Slovačku idu s prednošću od 2:0 zahvaljujući pogocima Brajkovića i De Almeide.
Izjavu za medije nakon susreta dao je igrač Hajduka Dario Melnjak, koji je od početka utakmice nosio kapetansku traku.
Kako ste vidjeli utakmicu?
- Osjećaj je dobar bio od prve minute, dobro smo se osjećali, bila je dobra energija uz puno šansi, zabili smo dva pogotka. Oni rezultatski ostaju živi, ali dobri smo i mislim da nema brige.
Hajduk je bio puno rastrčaniji…
- Čeka nas druga utakmica, moramo nastaviti ovako biti svoji i nastaviti s ovakvom energijom.
Imali ste i kapetansku traku od početka susreta…
- To je, naravno, uvijek poseban osjećaj.
Jeste li očekivali da će se novi igrači brzo prilagoditi?
- Trener je nogometno jako inteligentan, svima uvijek poželimo sreću, ovo je tek prva utakmica, ali jako dobro su ušli u nju i nadam se da će nastaviti tako na sljedećima.
Možete li se nositi s njima?
- U idućoj su utakmici oni domaćini, vjerujem da će krenuti jače, mi moramo krenuti još jače.
Livaja je ušao u 86. minuti…
- Livaja je naš najbolji igrač.
Kako komentirate atmosferu?
- Kao i uvijek, jako lijepa atmosfera, bit će i još bolja budemo li ovako nastavili.
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